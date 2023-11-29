〈美股早盤〉明年降息樂觀情緒升溫 主要指數開高

市場對美國聯準會 (Fed) 明年降息的樂觀情緒升溫，美債殖利率跌至數月低點，美股主要指數周三 (29 日) 開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 130 點或近 0.9%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲逾 2%。

美股周三開盤前，主要指數期貨走揚，此前美國最新的經濟數據強化投資人的猜測，即儘管 Fed 採取激進的緊縮措施，但美國經濟仍在繼續成長。

對利率更為敏感的兩年期美債殖利率下滑至 4.7% 以下、十年期美債殖利率則跌至 4.3%。掉期交易完全反映明年 5 月份降息 1 碼 (25 個基點) 的預期。

美國商務部周三公布了美國三季國內生產毛額 (GDP) 修正值，第三季實質 GDP 季增年率修正值為 5.2%，超過經濟學家預期的 5%，此前初值為 4.9%，為近兩年來最大增幅。

與此同時，第三季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率修正值報 2.3%，低於前值和經濟學家預期的 2.4%；PCE 季增年率修正值則為 3.6%，低於經濟學家預期和前值的 4%。

Titan Asset Management 的分析師 John Leiper 認為，這些數據凸顯美國經濟的持續強勁。他指出，雖然預估第四季經濟增速將放緩，但這不會影響今年的強勁表現，金髮女孩的故事現在還在繼續。

另外，全球債券正以 2008 年金融危機以來最快的速度飆升。11 月的反彈是由越來越多 Fed 以及全球同行已基本完成升息的猜測所推動，而且將在明年開始降息。市場預估，美國明年將降息整整一個百分點，降息周期將從 6 月開始。

NatAlliance Securities 分析師 Andrew Brenner 表示，如果更多的人開始相信 Fed 已經結束升息周期，並將注意力集中在下一步可能降息的舉措上，就可能有足夠的力道來降低美債殖利率。

截至台北時間周三（29 日）22 時許：

焦點個股：

通用汽車 (GM-US) 早盤上漲 11.04%，至每股 32.08 美元

在經歷了一年的勞工罷工動盪以及電動車及自駕車計畫受挫之後，通用汽車周三宣布將採取幾項以投資人為中心的舉措，尋求在 2024 年之前重拾華爾街的信心。該公司計劃將明年單季股利提高 33% 至每股 12 美分；啟動 100 億美元的加速股票回購；並恢復其 2023 年財測，其中包括美國汽車工人聯合會 (UAW) 大約 6 周罷工帶來的預計 11 億美元的息稅前利潤 (EBIT) 影響。

Adobe (ADBE-US) 早盤上漲 0.66%，至每股 627.43 美元

Adobe 將在 12 月 8 日舉行的閉門聽證會上反駁歐盟反壟斷指控。歐盟指控其以 200 億美元收購雲端設計師平台 Figma 的交易會損害競爭。歐盟委員會兩周前警告，該交易可能會減少全球互動式產品設計軟體供應市場的競爭。市場領導者 Figma 是 Adob​​e 的競爭對手。

Dollar Tree (DLTR-US) 早盤上漲 3.50%，至每股 120.10 美元

Dollar Tree 第三季業績未達預期，周三調降全年銷售預期，表示持續的通貨膨脹正在打壓其商店對非必需品的需求。由於成本上升，該公司還收緊全年獲利預期，導致該公司股價在周三盤前交易下跌 2%。

今日關鍵經濟數據：

美國第三季 GDP 季增年率修正值報 5.2%，預期 4.9%，初值 4.9%

美國第三季 PCE 季增年率修正值報 3.6%，預期 4.0%，初值 4.0%

美國第三季核心 PCE 季增年率修正值報 2.30%，預期 2.4%，初值 2.4%

華爾街分析：

穆迪在日前的一份報告中表示，目前有 16 個產業面臨「高或非常高的環境信用風險」，而 2015 年只有 9 個行業。報告稱，受影響最大的包括石油和天然氣、採礦和化工。該信評機構探討了環境壓力對 90 個產業的潛在信用影響，這些行業的債務總額達 82 兆美元。