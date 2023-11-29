傳OPEC+生產配額協調持續進行 會議不會延期

路透周三 (29 日) 援引知情人士消息報導，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 將繼續就明年石油生產政策舉行會談，會議仍如期在周四 (30 日) 舉行，不會再次延遲。

先前曾有消息傳出，由於成員國堅持自己的立場，因此談判可能會很困難，甚至會議將進一步延遲。然而周三的最新消息是，談判正在進行中，預料不會推持會議。

據了解，先前會議已從 11 月 26 日延後，原因是在非洲產油國的產量配額問題存有分歧，不過知情人士透露，該組織在這一點上已接近達成達成共識。

先前 OPEC + 在 6 月的會議上同意阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 明年提高產量，然而安哥拉和奈及利亞不滿自己分配到的產額減少，因此該組織花了不少功夫在協調。

路透報導指出，OPEC + 對生產配額的談判從以往就是相當困難的事情，最近一次在 6 月的會議上，該組織將減產政策延長至明年，同時也同意讓阿聯增加產能，因為該國正在努力擴大產能。

沙烏地阿拉伯、俄羅斯和 OPEC + 的其他成員國已承諾，在 2022 年底開始的一系列措施中，將石油總產量削減約 500 萬桶 / 天，約占全球日需求的 5%。其中包括沙國額外自願減產 100 萬桶 / 日，該減產將於 12 月底到期，而俄羅斯的出口削減 30 萬桶 / 日也將在年底到期。

截稿前，明年 1 月到期的布蘭特原油期貨上漲 1.54%，至每桶 82.94 美元；明年 1 月到期的西德州原油期貨上漲 1.81%，至每桶 77.79 美元。