國際油價再次攀升 OPEC+會議和Fed政策訊號備受矚目

根據外媒周三 (29 日) 報導，國際油價日前創下一周來最大漲幅，交易員倒數即將舉行事關重大的油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 生產政策會議，同時評估了美國聯準會 (Fed) 結束升息的跡象。

全球基準布蘭特原油昨上漲超過 2%，隨後攀升至每桶 82 美元以上。市場普遍預期 Fed 已經結束緊縮政策並可能在明年開始降息，而近期美元走軟也提供了支撐，令油價走強。

截稿前，明年 1 月到期布蘭特原油期貨上漲 1.37%，至每桶 82.80 美元；明年 1 月到期的西德州原油期貨上漲 1.48%，至每桶 77.54 美元。

在 OPEC + 會議定於周四 (30 日) 舉行之前，油價走勢使讓石油擺脫待命模式 (holding pattern)。有消息傳出，OPEC + 將在線上召開會議，制定明年的生產政策，但尚未解決一些非洲成員國關於產量配額的爭端。

諮詢公司 Oilytics 創始人 Keshav Lohiya 表示：「宏觀風險偏好模式的反彈説明油價上漲。在市場等待 OPEC + 明天的決策之際，石油市場整體上很平靜。」

不過由於石油輸出國組織 (OPEC) 以外國家的供應增加，油價仍將連續下跌，這加大 OPEC + 進一步減產的壓力。國際能源署 (IEA) 本月早些時候表示，全球原油市場有望在明年恢復供應過剩。

與此同時，據知情人士透露，美國石油學會 (American Petroleum Institute) 報告指出，上周美國石油庫存下降 81.7 萬桶，庫欣原油的庫存也有所下降。如果周三晚些時候的政府數據證實該數據，這將是六周以來美國和主要石油儲存中心庫存首次下降。