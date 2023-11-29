利率繼續下滑 美國上周房貸再融資急降

上周房貸利率在 5 周內第 4 次下降，購屋者似乎正在做出反應。然而，現有屋主的再融資需求急劇下降。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的季節性調整指數，上周房貸申請總量基本持平，僅較前周成長 0.3%。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 7.41% 降至 7.37%。自備 20% 頭款的貸款點數則從 0.62（包括發起費）升至 0.64。

本周購屋房貸申請增加 5%，但仍較一年前同周下降 19%。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 表示：「過去 6 周週利率下降超過 50 個基點，這有助於刺激購屋申請小幅增加。」「但 “由於市場上現房供應持續不足，買氣仍然低迷。」

房貸再融資申請本周暴跌 9%，僅較一年前同周高出 1%。房貸活動的再融資占比從前周的 32.4% 下降至占總申請量的 30.6%。

目前房貸利率比一年前高出 88 個基點，但當前大多數屋主在 2 年前利率創下歷史新低時進行再融資。因此，現在能夠從再融資中受益的人很少。

《抵押新聞日報》營運長格拉漢 (Matthew Graham) 表示，本周利率並沒有太大變化。事實上，在過去 6 個工作日中的 5 個工作日中，在當天收盤時，30 年期固定利率平均變動幅度不到 0.02%。

他說，「方便的是，大多數溫和的變動都是朝著友好的方向發展。」「由於上周利率已經處於 2 個月低點，結果是溫和下跌至略低於 2 個月低點。」