授權費太低！蘋果營收僅占不到5% 安謀卻無能為力

根據美媒《The Information》周三 (29 日) 報導，儘管蘋果依賴軟銀旗下晶片設計公司安謀 (Arm) 作為 iPhone 的晶片架構，但安謀從蘋果獲得的收入不到 5%，約為安謀最大客戶高通 (QCOM-US) 和聯發科 (2454-TW) 的一半。

報導指出，近期安謀風光掛牌上市後，一直沒有向蘋果成功向蘋果施壓，要求其替每台 iPhone 支付超過 0.3 美元的智慧財產權的費用。

軟銀執行長孫正義召集高層開會，表示蘋果支付的智慧財產權費用太少。他向管理層表示，蘋果替「保護新 iPhone 螢幕的塑膠片」所支付的費用比給安謀的還高。

據了解，蘋果每年向安謀支付每台設備不到 0.3 美元的專利費用，以獲得在數億台 iPhone、iPad、Mac 和 Apple watch 上使用安謀晶片的權利。據悉，孫正義對安謀晶片用在蘋果這麼多設備上，卻賺得這麼少感到不滿。

知情人士透露，這是安謀智慧手機晶片客戶中專利使用費最低的，而按收入計算，晶片客戶一直是安謀最大的客戶群體。結果蘋果在安謀銷售額中的占比不到 5%，約為安謀最大的兩客戶高通和聯發科 (Mediatek) 的一半。

雖然蘋果與安謀目前有長達數十年的授權協議，但蘋果仍考慮到在其設備晶片中長期使用競爭技術的可能性，失去蘋果對安謀來說將是重大打擊。報導指出，這項技術可能指的是免授權的 RISC-V 技術，不過蘋果還需要 10 年左右才能使其成為可行的替代方案。

報導還提到，雖然孫正義真的很想要求蘋果支付更高的專利費用，但安謀確實沒有任何的影響力。

有一次孫正義打電話給蘋果執行長庫克，告訴他安謀將提高其所有主要智慧型手機和晶片客戶的收費。然而庫克的團隊卻向他保證，安謀無法提高費用，因為當時公司的合約有效期到 2028 年，孫正義因此退縮了。

有知情人士說，此後蘋果和安謀進行了多輪談判，不過蘋果交易的財務條款基本保持不變。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周三盤中股價下跌 0.27%，每股暫報 189.84 美元；安謀 (ARM-US) 股價上漲 0.73%，每股暫報 62.39 美元。