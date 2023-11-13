輝達推升級版AI晶片H200 亞馬遜、Google、甲骨文明年採用

全球市值最高的晶片製造商輝達 (Nvidia) 正在升級其 H100 人工智慧 (AI) 處理器，替這款曾推動其在 AI 運算市場占據主導地位的產品增添更多功能。

輝達周一 (13 日) 表示，這款名為 H200 的新款晶片將能夠使用高頻寬記憶體 (HBM3e)，使其能夠更好的處理開發和實施 AI 所需的大型資料集 (data set)。亞馬遜(AMZN-US) 的 AWS、Alphabet(GOOGL-US) 的 Google Cloud 和甲骨文 (ORCL-US) 的雲端基礎礎設施 (Cloud Infrastructure) 都承諾從明年開始使用這種新晶片。

報導指出，當前版本的輝達處理器 H100—被稱為 AI 加速器—已經有了很高的需求，但這款產品正面臨著更激烈的競爭，超微 (AMD-US) 將在第四季把輝達的競品 MI300 晶片推向市場，而英特爾 (INTC-US) 聲稱其 Gaudi 2 的速度比 H100 更快。

輝達表示，透過這款新產品 H200，公司正試圖跟上用於創造 AI 模型和服務的資料集的規模。強化的存儲能力將讓 H200 在訓練 AI 執行識別圖像和語音等任務過程的速度更快。

負責輝達資料中心產品的 Dion Harris 表示：「看看市場上正在發生的事情，你會發現模型尺寸正在迅速擴大。這是我們繼續迅速引進最新、最偉大技術的又一個例子。」

大型電腦製造商和雲端服務提供商預估將在明年年第二季開始使用 H200。

輝達最初是替遊戲玩家生產顯卡，但其強大的處理器現在已經在資料中心運營商中贏得了一批追隨者。在不到五年的時間裡，這個部門從一個副業變成了公司最賺錢的部門。

輝達的技術不僅贏得資料中心的訂單，也在今年早些時候成為 AI 運算的典範，並讓其市值飆破 1 兆美元，成為首家市值進入 1 兆美元的晶片製造商，讓英特爾等同行黯然失速。

儘管如此，輝達今年仍面臨挑戰，包括禁止向中國出售 AI 晶片。美國政府試圖限制先進技術流入該國，損害了輝達在全球最大晶片市場的銷售。

根據中國媒體上周的一篇報導，這些規定禁止從美國進口 H100 和其他處理器，但輝達一直在替中國市場開發新的 AI 晶片。

輝達將在下周向投資人提供更清晰的情況，該公司定於 11 月 21 日美股盤後公布最新財報。

截稿前，輝達 (NVDA-US) 周一早盤股價上漲 1.32%，每股暫報 489.75 美元。