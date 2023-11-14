現代汽車加入本田、豐田行列 提高美國工人薪資

南韓現代汽車 (Hyundai Motor) 周一 (13 日) 表示，將在 2028 年前將其位於美國阿拉巴馬州工廠非工會生產工人的薪資提高 25%。此前豐田與本田汽車採取的加新措施，以防美國汽車工人聯合會 (UAW) 可能的罷工行動。幾周前，UAW 與底特律三大汽車製造商簽訂了新的勞資協議。

現代汽車周一在一份聲明中表示，新的薪資結構將影響阿拉巴馬州裝配廠約 4,000 名生產工人，以及喬治亞州附近正在建設的新電動車工廠，該廠計劃於 2025 年投產。

本田汽車上周表示，將把美國汽車工人的薪資提高 11%，與 UAW 成員在四年多合約的第一年拿到的加新相當，倘若該協議能順利批准。與此同時，豐田汽車還計劃在明年 1 月將大多數美國裝配廠工人薪資提高 9.2%。

據了解，現代汽車拋出此舉之際，該公司正在向美國市場投入數十億美元打造電動車工廠，好擴大市占。去年美國勞工部調查發現，替這家南韓汽車製造商供貨的幾家阿拉巴馬場有童工問題，此後現代汽車受到來自喬治亞州勞工和民權組織的施壓。

值得注意的是，美國總統拜登上周訪問伊利諾州時表示，支持 UAW 把特斯拉 (TSLA-US)、豐田汽車納入工會的努力。他還說：「美國所有汽車工人都應該得到類似 UAW 近期與底特律三大汽車巨擘達成的協議。」

