FT：印度政府擬降低關稅 吸引特斯拉建廠

英國《金融時報》(FT) 周一 (13 日) 援引印度政府官員消息報導，印度正在考慮特斯拉 (TSLA-US) 提出的降低進口電動汽車關稅的請求，以換取該公司在印度建廠。特斯拉進入印度市場的漫長談判似乎取得新進展。

目前印度對 4 萬美元以下的進口汽車徵收 70% 的高額關稅，對 4 萬美元以上的汽車課稅高達 100%。

在過去的談判中，特斯拉曾要求將關稅優惠作為在印度建廠的先決條件，但莫迪政府一直拒絕在關稅上妥協，最終導致特斯拉在 2022 年放棄進入印度市場，時隔一年後談判才重新啟動。

據兩位印度知情官員透露，特斯拉本次仍然提出了減免進口關稅的要求。一位官員稱，特斯拉要求印度政府至少能在進入印度市場初期給予一定關稅優惠，這一優惠或以落日條款 (sunset clause) 的形式進行，即施行一定時期後自行終止。

報導指出，目前印度政府考慮將電動汽車進口關稅統一降低至 15%，但政府內部尚未就該政策達成一致。

其中一位官員在談到擬議的減稅政策時表示：「我們希望制定一個對印度有利的一攬子計畫，而不是針對一家公司的專屬計畫。我們希望其他公司也可以自由利用這個視窗，但必須滿足某些要求。」

具體的談判進程目前仍是未知數，不過過去一年裡，特斯拉高層與印度政府的互動非常頻繁。本周印度商務部長 Piyush Goyal 將前往舊金山出席美國主辦的 APEC 峰會。據一位印度官員透露，會議期間 Goyal 可能會與馬斯克會面。