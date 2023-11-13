Google母公司Alphabet上季賣光羅賓漢與Lyft持股 削減股票投資

根據 Google 母公司 Alphabet 上周五晚些時候向美國證券交易委員會提交的 13F 文件，該公司在最近一季出售其所持的交易應用程式營運商羅賓漢 (Robinhood Markets) 與叫車服務 Lyft 全部股票。Alphabet 截至 9 月底，管理價值 15.6 億美元的股票投資，比截至 6 月底的該季下降 16.3%。

消息傳出後，羅賓漢 (HOOD-US) 周一 (13 日) 盤前股價小漲 0.24%，每股暫報 8.25 美元；Lyft(LYFT-US) 股價下跌 0.39%，每股暫報 10.22 美元；Alphabet(GOOGL-US) 盤前股價小跌 0.27%，每股暫報 132.23 美元

報告還顯示，Alphabet 還在第三季將其投資的建高保險公司 Oscar Health 持股從 1.709 億美元減至約 1.029 億美元。值得注意的是，Alphabet 還持有在今年 9 月上市的安謀 (ARM-US) 股票，價值約 1.049 億美元。

Alphabet 在幾個月前將其在羅賓漢的持股削減近 90%，在那次出售後，Alphabet 僅剩 612,214 股羅賓漢的股票。外媒報導指出，Alphabet 在投資羅賓漢時，後者還是一家未上市的新創公司，其以免傭金交易和方便操作的介面吸引散戶的目光。

然而由於美國聯準會去年升息、經濟局勢變得不明朗，羅賓漢失去部分魅力，其客戶群一直在觀望。該公司在上周公布的第三季業績報告中，由於受到交易放緩影響，營收不及華爾街分析師預期。