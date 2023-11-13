ECB副總裁：歐元區通膨率可能暫時反彈

歐洲央行 (ECB) 副總裁戴金多斯 (Luis de Guindos) 周一 (13 日) 警告，消費者物價成長可能會暫時回升，但主要趨勢仍是向下。他也提到，雖然目前歐元區經濟將保持低迷，但之後會再次走強，同時就業市場也出現鬆動跡象。

戴金多斯周一在法蘭克福金融周會議 (Frankfurt Euro Finance Week) 上說，隨著去年秋季能源和食品物價大幅上漲的基數效應消退，預估未來幾個月通膨將出現暫時的反彈，但整體通膨降溫進程將在中期內持續下去。

歐元區通膨率目前是兩年來最低，儘管仍在 ECB 目標 2% 以上。官員們警告，隨著政府回升應對生活成本危機的援助，以及工人薪資成長，恢復物價穩定的「最後一哩路」很困難。

戴金多斯也承認將出現風險。他說：「在地緣政治緊張局勢加劇和財政措施的影響下，能源價格仍是不確定性的主要來源。食品價格也是如此，由於惡劣的天氣事件和更廣泛的氣候危機，食品價格也可能面臨上漲壓力。」

戴金多斯表示，在這些高度不確定時期，必須在溝通方面保持謹慎，因此自己不會先預判未來的利率走勢。他還強調，現在談論降息仍為時過早。

歐元區在創紀錄的貨幣緊縮狂潮後，ECB 可能正處在利率高峰。包括 ECB 總裁拉加德在內的決策者都曾表示，借貸成本將在一段時間內維持在當前水準，不過市場押注明年 4 月將會降息。

不過 ECB 中也有官員認為明年年中可能會考慮降息舉措，但戴金多斯周一的立場重申 ECB 的標準路線。戴金多斯說：「我們認為，ECB 的關鍵利率水準，如果維持足夠長的時間，將對抑制通膨的目標做出最大貢獻。」