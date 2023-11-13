〈美股早盤〉投資人靜待本周重磅通膨報告出爐 主要指數開低

美股主要指數周一 (13 日) 開低，投資人靜待本周美國重磅通膨報告與其他經濟數據出爐，這些數據可能影響聯準會 (Fed) 將目前的高利率維持多久的預期。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 20 點或近 0.01%，那斯達克綜合指數跌近 100 點或近 0.7%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌逾 1%。

美股開盤前主要指數期貨小幅走低，投資人靜待聯準會 (Fed) 是否會結束升息的通膨數據。目前上場焦點在周二 (14 日) 公布的 10 月消費者物價指數 (CPI) 上，預料 10 月 CPI 年增放緩至 3.3%，低於 9 月的 3.7%。美國 10 年期公債殖利率走高，升至 4.6%，美元指數也升至 105.76。

穆迪將美國信用評等展望由「穩定」下調至「負面」，原因是美債債務利息成本大幅上升以及「根深蒂固的政治兩極分化」。

分析指出，穆迪威脅調降美債評等，市場仍然會傾向於交易升息周期終止、經濟動能會伴隨財政受限而出現放緩，信用受損意味著美元可能成為最直接的評等調降的受害者。

大宗商品方面，高盛預估明年原油市場將出現適度短缺。該公司在報告中寫道，有鑑於強勁的需求、美國供應成長放緩、石油輸出國組織 (OPEC) 供應削減等因素，2024 年石油市場將出現適度短缺，庫存將小幅下降，而油價將保持在每桶 80 至 100 美元。

此外，高盛還唱多銅和鋁，這兩者是能源轉型的重要原物料。高盛給出的理由是目前全球綠色需求快速成長，而且銅和鋁的供應開始觸頂，替未來的價格走高奠定基礎。

截至台北時間周一（13 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.87%，至每股 212.79 美元

最新資料顯示，今年前 9 個月，特斯拉的電動汽車註冊量在美國市場大幅領先。今年 1 月至 9 月，特斯拉 Model Y 和 Model 3 是美國註冊量最高的兩款車型，遠遠領先於其他競爭對手。根據 Experian 的車輛登記資料，從品牌來看，特斯拉以 489,454 輛的註冊量在美國市場遙遙領先,，年增 41%。特斯拉的註冊量主要由 Model Y(293,398 輛) 和 Model 3(165,543 輛) 組成，而 Model X 排在第八位。Model S 沒有進入前 10 榜單。

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.53%，至每股 185.36 美元

據科技媒體 MacRumors 報導，蘋果第二代 Apple Vision Pro 相關資訊曝光，該 MR 頭戴裝置的內部代號為 Project Alaska，設備識別字為 N109，與第一代 Vision Pro 極為相似。第二代 Vision Pro 計劃於 2025 年進入產品驗證測試階段，預估發布日期為 2025 年底或 2026 年初。

輝達 (NVDA-US) 早盤下跌 0.05%，至每股 483.10 美元

Wolfe Research 的分析師上周五於一份報告中表示，輝達要想滿足中國對公司旗下新款中國特供版 AI 晶片日益成長的需求，可能需要數月的時間來提升產量。分析師指出，經過近期的調查核實，輝達的 H20 晶片的開發工作已經持續了一段時間，預估將於一個月內限量發布該產品。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

儘管幾位 Fed 官員否認了迅速降息的可能性，但貨幣市場和經濟學家仍堅持寬鬆政策的押注。摩根士丹利估央行會從 6 月開始大幅降息，而高盛預估，第一次降息將在 2024 年底左右開始。

Rabobank 策略師 Jane Foley 表示：「如果通膨與市場共識一致，這將是好消息，但我不認為該資料將改變 Fed 官員對市場降息興奮情緒的打壓基調。」她預測，各國央行將採取更強硬的言論，以控制市場價格下跌的程度。