詩肯Q4旺季重回成長 估有望一路旺到農曆年

台灣連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 最新指出，進入第四季傳統旺季後，接單表現不錯，10 月營收已重回成長軌道，月營收衝破 2 億元，創 9 個月來新高，預期有望一路旺到農曆年前。

詩肯日前公布第三季財報，單季合併營收 5.68 億元，年增 2.73%，但稅後純益 1765.5 萬元，年減 43.94%，每股純益 (EPS)0.35 元，累計前三季合併營收 17.22 億元，年減 4.34%，稅後純益 8233.8 萬元，年減 48.46%，EPS 1.64 元。

詩肯不諱言，今年以來營收表現差強人意，對高毛利產業來說，營收減少對獲利表現衝擊明顯，再加上新加坡 NOVA 倉儲物流中心正式啟動，造成營運成本上升，也是獲利衰退的原因之一，不過，第三季獲利減幅已較上半年收斂，預期第四季回溫。

詩肯下半年陸續與多家百貨商場合作，開出臨時櫃增加展售通路，隨著百貨周年慶陸續開跑，櫃位業績水漲船高，推升 10 月營收衝破 2 億元，創 9 個月來新高，詩肯認為，迎來第四季傳統旺季後，因接單不錯，可望一路旺到農曆年前。

截至 10 月底，詩肯全台門市共 91 店，仍持續找尋合適的據點開設新店。

另外，詩肯提到，新加坡 NOVA 因馬來西亞開放目前的競爭較激烈，後市尚有待觀察。