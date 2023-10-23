〈房產〉雙北百貨商場今年開出5.8萬坪 裕隆城周邊房市表現最強

百貨商場提供食、衣、育樂、生活採買等機能，近幾年成為房市亮點，雙北今年增加生力軍新店裕隆城、新光三越 Diamond Tower 及 NOKE 忠泰樂生活，商場合計面積約 5.85 萬坪，明年南港還有面積 4 萬坪 LaLaport 登場，依據實價資料統計新生代百貨商場的周邊房價，新店裕隆城增幅 3.1% 最高，平均房價每坪 55.8 萬元。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，這些新商場大多有鄰近的捷運站，生活機能佳，新店裕隆城周邊房價與台北市相比親民許多，附近有園區，在地購屋需求強，房價表現穩健。

雙北今年開幕的大商場共有 3 間，新北市新店裕隆城總面積 4.3 萬坪，周邊房價每坪 55.8 萬元，比去年多 3.1%，在台北大直特區的 NOKE 忠泰樂生活，周邊房屋均價每坪 82.9 萬元，年減 4.9%，位在台北東區的新光三越 Diamond Tower 周邊房價最高，每坪 92.6 萬元，年減 5.8%，台北市南港區明、後年都有新商場，預計明年開幕的 LaLaport 周邊房價約每坪 81.1 萬元、年增 2.4%，後年世界明珠開發案有微風廣場，其目前周邊均價每坪 75.7 萬元、年增 1.2%，雖然南港兩間百貨周邊房價漲幅不大，但也顯示出南港房價逐步站穩 7、8 字頭。

住商不動產南港園區加盟店店東吳紀楠指出，南港區百貨商場的議題已提前反應，今年對房市的拉動力道沒有之前強，且南港區進駐的公司企業漸漸增加，自住比例越來越高，今年無論中古屋或預售屋釋出都很少，目前新案的成交價幾乎都在百萬以上，如南港展覽館旁的「全陽馥」預售成交價約每坪 100~120 萬元，許多屋齡 10 年左右的中古大樓開價在 9 字頭，而世界明珠的北側還有房價較低的老宅，因此周邊機能佳，但均價比 LaLaport 周邊價格低。

百貨商場雖為房市話題，但不一定能成為強心劑，新光三越 Diamond Tower 周邊價格變動小及 NOKE 忠泰樂生活的周邊房價略為下跌，郎美囡表示，這兩間百貨商場分別位在台北東區及大直，都是原本百貨商場多的地段，新的商場是錦上添花，拉動區域的效果不強，另一個共通特色是周邊高價住宅多、大坪數多，因此在房市轉冷時，買方購置高單價、高總價的意願偏低，房價比較容易有讓步空間，或是買方只願找低價位的物件，造成平均房價衰減。