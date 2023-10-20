〈2023百貨周慶〉新光三越信義四店首日來客創高！ 周末喜迎強勁換季商機

新光三越台北信義新天地 2023 週年慶 19 日登場，由於今年號召超過 200 家品牌首度加入週慶，以超過 1000 個品牌、近 4 成是獨家的最強陣容，有效吸引首日來客衝破 25 萬人次，創歷史新高，首日業績達 12.5 億元，即便面臨去年的高比較基期，加上國人出國潮盛行，增幅仍超過 4%，超乎預期，隨著周末北台灣氣溫將下滑，有望助攻新一波強勁的冬季商機。

alentino Beauty 柔霧唇頰露單日賣 400 支完售。(圖：新光三越提供)

由於信義新天地首日祭出新櫃獨家品牌，有效引爆人潮，首日來客達 25 萬人，其中，精品彩妝成長高達 15%， Valentino Beauty 柔霧唇頰露單日賣 400 支完售，高單價香奈兒康朋街 31 號唇膏中午即賣破百支，還有 Rouge Hermès 推出 2023 秋冬限量版系列、迪奧愛戀癮誘唇膏組等皆是採購夯品。

新光三越觀察到，美妝精緻化，尤以精品脣膏表現佳，首日共銷破 2000 支。

新光三越信義新天地今年集結全台最齊全的頂級保養陣容。(圖：新光三越提供)

而在保養品方面，新光三越說明，化妝品天王級商品小棕瓶、小黑瓶、小紅瓶 50ml 送 50ml，皆開店一小時賣破 200 組，而 Z 世代首搶純淨保養新品牌，小藍瓶中午即賣爆 200 罐，同時，高端家電包括洗碗機、洗衣機，購買族群年輕化。

新光三越也給出採買攻略，由於集結全台最齊全的頂級保養陣容，本次週年慶必搶貴婦級組合首推 LA MER 全新超維度緊緻組，以及首日瘋搶的明星爆買王 SK-II 青春露面膜，開店 2 小時狂賣 2000 片，植村秀潔顏油，開店 1 小時狂賣 500 罐，均為週年慶必囤的超值組合。

另一方面，新光三越提到，今年周年慶是一年一度精品 10% 回饋，銀行疊加回饋後最高達 17%，超越國外退稅價，因此，引進瑞典時尚品牌 Acne Studios 設計師精品，首日明星商品圍巾最受歡迎，還有全球獨家的包款上市、快閃店 CHLOE 於 A9 登場，帶動男女服飾首日成長雙位數。

百貨爆櫃！開店 10 分鐘即引發排隊人潮。(圖：新光三越提供)

由於趕在周年慶前，A8 大規模改裝兩個樓層，引進頂奢香氛美妝藝廊、國際輕奢大店、輕珠寶殿堂等豪華陣容，首日客單達雙位數成長。

A11 導入全台獨家首櫃─日本超人氣天然護膚品牌 SHIRO，首日推出限定套組，開店到中午就狂賣 200 瓶，是今年的超級黑馬。

隨著政府「新青年安心成家專案」於今年 8 月上路，吸引不少採買家電的年輕客群，台北信義新天地看好 LG AI 智控洗乾衣機開檔預計再賣 100 台以上。

日本之美 《窯 有田燒展》盛大開展。(圖：新光三越提供)

另外，新光三越每年最受消費者期待的日本展於也同步展開，網羅京都、北海道等各地必吃近百家美食，七福神鯛魚燒首日售出 500 隻，牛嶋炸肉餅賣出 300 個；小倉山莊、福砂屋明星商品補貨，預計單日賣出 100 組，現場還有 17 家職人級實演與親子浴衣體驗。

新光三越台北信義新天地以獨家商品搶客，10 月 21 日將再推出 COMME des GARÇONS 的人氣支線 CDG 和 The North Face 聯名系列，全台只有在新光三越台北信義新天地 A11 販售，而網路上人氣超高，還需要代購才買得到的 Nike Dunk Low 熊貓款，本次周年慶也再追加 100 雙，限量發售，顧客詢問度大增。