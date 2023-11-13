新漢攜手高技、台燿 開發3.2T超高速網路連接器

工業電腦廠新漢 (8234-TW) 今 (13) 日宣布，攜手高技 (5439-TW)、台燿 (6274-TW) 和工研院電光所，開發出全球第一款利用 PCB 材料與疊構製程技術所完成的超高速網路連接器，打破海外專利壟斷。

新漢說明，現階段台灣網通設備商在開發網通設備時，其中關鍵的連接器技術專利由海外大廠壟斷，國內高速連接器商往往需要支付高額的授權金購入相關技術專利，才能進行量產販售，

因此，經濟部技術處於 2020 年成立超高速網通技術 A + 台灣國家隊，包括新漢、PCB 廠高技、台燿，工研院電光系統所以及材化所，針對下一代的網路技術藍圖 3.2T 布局，在歷時兩年半成功開發出全球第一款利用 PCB 疊構與製程技術所完成的超高速連接器。

其中，研發技術含量包含極低損 PCB 材料 (ELL, Extreme Low Loss)、創新的低雜訊同軸貫通孔 (LCV，Low-Noise Coaxial Via) 與極低損新型連接器 (Innovative Connector) 等。

相較於傳統由端子等組成的高速連接器無法提供高穩定、低耗損的效能，此新技術能提供更好的阻抗控制能力、降低插入損失 (Insertion Loss) 及近場、遠場串擾 (Near-End/Far-End Crosstalk) 效應。

團隊同時已於海內外申請超過十件以上相關專利，並已開始輔導國內連接器廠商進行推廣，協助國內廠商打開超高速網路連接器新市場，並將台灣網通自主設計產品反推向國際。