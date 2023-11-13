陽明推動綠電採購 明年達岸上辦公20%使用再生能源

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (13) 日宣布，啟動「生態綠屋頂」計畫，並積極推動綠電採購，總部七堵辦公大樓於 10 月開始供應綠電，預計 2024 全年達成岸上辦公據點日常供電約 20% 使用再生能源的目標。

陽明說明，為響應淨零碳排政策，於台北自有辦公大樓建置具多功能特性「生態綠屋頂」，建置雨水回收、太陽能系統和植栽固碳等。

除了建置生態綠屋頂，陽明加強推動綠電採購，總部七堵辦公大樓於 10 月開始供應綠電，位於北部、中部和南部的部分營運辦公室，也預計自 2024 年 1 月 1 日起供應綠電，預計明年全年，達到岸上辦公據點日常供電使用再生能源 20%。

陽明表示，將逐年提高再生能源使用比例。

「生態綠屋頂」計畫先嘗試在陽明台北自有辦公大樓屋頂設置綠化設施，搭配太陽能光電系統產生用電，每年預計可節省約 3960 度用電，除可節省能源成本，並提升再生能源於總用電量的占比。

陽明進一步指出，生態綠屋頂也納入可食地景 (Edible landscaping) 概念，透過雨水回收系統灌溉多種可食植物和景觀植栽，每年預計可回收 134 公噸雨水，總植栽固碳量約達 336 公斤。

陽明第三季單季稅後純益 28.07 億元，較上季成功轉虧為盈，年減約 94%，每股純益 (EPS)0.8 元，前三季稅後純益 60.78 億元，年減約 96%，EPS 1.74 元。

不過，陽明甫公布 10 月合併營收 113.02 億元，月減 7.42%，年減 52.89%，隨著時序進入海運傳統淡季，陽明仍示警，市況持續面臨供過於求的挑戰。