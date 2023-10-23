中秋連假+百貨周慶加持 我零售、餐飲9月營業額雙創歷年同月新高

中秋節及百貨周年慶效應加持，挹注零售、餐飲業營業額創新高。根據經濟部統計處今 (23) 日公布統計，台灣 9 月零售業營業額 3747 億元，餐飲業營業額 835 億元，兩者雙創歷年同月新高。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，9 月零售業營業額 3747 億元、年增 6%，主要是疫後民眾消費動能回升，加上中秋節烤肉、贈禮商機挹注，以及百貨周年慶開跑，帶動零售業營業額增加。

統計今年前 9 月營業額為 3 兆 3535 億元，創歷年同期新高，年增 7.7%。

在網路銷售額部分，第 3 季零售業網路銷售額達 1187 億元，為歷年同季新高，年增 3.7%，其中以電子購物及郵購業、年增 3.4%，布疋及服飾品零售業、年增 26.7% 及綜合商品零售業、年增 13.2% 貢獻較為顯著。

統計處指出，網路銷售額占整體零售業營業額比率為 10.5%，較上年同季微減 0.2 個百分點，累計前 3 季網路銷售額為 3607 億元，年增 2.0%。

在餐飲業部分，9 月餐飲業營業額為 835 億元、年增 15.8%，其中餐館業及飲料店業受惠中秋節連假帶動聚餐商機，加上部分業者推出各式行銷活動刺激買氣，帶動營收分別年增 15.8% 及 11.3%。

另外，外燴及團膳承包業因旅運需求強勁，推升空廚營收成長，年增 29.9%；統計前 9 月營業額為 7672 億元，創歷年同期新高，年增 22.6%。

至於批發業部分，9 月批發業營業額為 1 兆 683 億元、年減 3.8%，已是連續 11 個月負成長。

黃偉傑表示，批發業營業額連 11 黑，主要全球經貿成長動能低緩，終端市場需求疲弱，客戶持續調整庫存，導致機械器具、建材及化學材料批發業分別年減 3.7%、11.5% 及 14.1%；至於食品、飲料及菸草批發業則因中秋烤肉商機及餐廳食材備貨需求增強，年增 2.9%；統計前 9 月營業額共 8 兆 6483 億元、年減 9.8%。

