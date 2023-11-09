美議員致函拜登政府 盼提高中國製造汽車關稅

根據路透周三 (8 日) 報導，一個由美國兩黨議員組成的小組希望拜登政府提高對中國製造的汽車的關稅，並研究阻止中國公司從墨西哥向美國出口的方法。

美國眾議院「中國問題特別委員會」(US House of Representatives China committee) 主席、共和黨眾議員蓋拉格 (Mike Gallagher)、該委員會的民主黨領袖克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)、密西根州眾議員史蒂文斯(Haley Stevens) 和穆勒納爾 (John Moolenaar) 在一封信中敦促美國貿易代表戴琪提高目前對中國汽車徵收的 25% 的關稅。

這些議員在信中寫道：「最重要的是，不僅要維持 (中國) 汽車的關稅，而且要提高關稅，以遏制 (中國) 進口的預期激增。」

對此，美國貿易代表署 (USTR) 和中國駐華盛頓大使館並未立即回應置評請求。25% 的中國汽車關稅是美國前總統川普執政期間徵收的，並在拜登政府期間延長。

信中說，USTR 應該考慮對中國汽車發起新的 301 條款調查，以及它們對美國汽車工業和美國工人造成的傷害，還有應該採取什麼行動來對抗 (中國) 主導全球汽車市場的產業戰略。

信中還表示，美國還必須準備好應對即將到來的從墨西哥等其他交易夥伴出口的 (中國) 汽車浪潮，因為 (中國) 汽車製造商希望透過美國的自由貿易協定在 (中國) 以外建立戰略業務，以利用進入美國市場的優惠待遇。

美國汽車製造商曾對中國汽車製造商表示擔憂。汽車創新聯盟 (Alliance for Automotive Innovation) 執行長 John Bozzella 曾在 6 月份表示，美國擬議的環境法規可能會讓中國在美國電動車電池供應鏈中獲得更強的立足點，並最終進入汽車市場。

歐盟委員會在今年 9 月啟動一項調查，決定是否徵收懲罰性關稅，以保護歐盟生產商免受中國低價電動車進口的衝擊。

上述議員們表示，美國應該與盟國合作，採取協調一致的應對措施，共同抑制美國市場的需求。信中指出，中國出口的許多電動車都是由西方品牌製造，如特斯拉 (TSLA-US)，這些品牌在中國擁有大量產能。

議員們指出，一些美國汽車製造商正在向美國出口中國製造的汽車，而這凸顯出目前對進口汽車徵收的關稅水準是不夠的。

