Fed理事庫克：地緣政治緊張局勢惡化將給市場帶來風險

美國聯準會 (Fed) 理事庫克 (Lisa Cook) 周三 (8 日) 在都柏林舉行的愛爾蘭央行金融系統會議上表示，包括俄羅斯、中東和中國在內的地緣政治緊張局勢惡化，可能引發對全球市場的廣泛負面溢出效應 (spillover)，通膨攀升則是其一影響。

庫克認為，俄烏戰爭繼續以各種方式給許多經濟體帶來壓力，包括對地區食品、能源和其他大宗商品貿易的破壞。與此同時，中東衝突可能會給能源和金融市場帶來進一步的風險，以及全球人道主義和移民挑戰的惡化。

她直言，不斷升級的分歧可能會拖類經濟活動和貿易、提高融資和生產成本，並帶來更持久供應鏈挑戰與通膨壓力。全球金融體系可能會受到風險胃納降低、資產價格下跌、以及企業曝險和投資人損失的影響。

庫克還警告，在中國經濟成長的進一步放緩可能會加劇金融壓力，而這可能會蔓延到其他新興市場經濟體。

不過她這次的談話並未提及自己對未來貨幣政策的看法，但重申在 Fed 給經濟降溫之際，自己密切留意包括貨幣基金市場、開放式基金和保險公司在內的非銀行金融機構弱點。

Fed 上周將利率維持在 5.25% 至 5.5% 的 22 年高點區間不變，Fed 主席鮑爾暗示決策者可能不會再升息。本周二 Fed 多名官員紛紛表示在努力評估美國長債殖利率的上升是否能幫助經濟降溫，以至於能降低進一步升息的必要性。