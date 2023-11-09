Fed「鷹后」梅斯特明年6月退休

克里夫蘭聯準銀行周三 (8 日) 宣布，有「鷹后」之稱的現任總裁梅斯特 (Loretta Mester) 將於 2024 年 6 月屆齡退休，尋找接任人選的任務將由董事會進行。

現年 65 歲的梅斯特，在克里夫蘭聯準銀行的在任時間已達 10 年，一直是聯準會 (Fed) 最堅定的鷹派官員之一。她的職業生涯都在聯準會度過，1985 年，她以經濟學家的身份進入費城聯準銀行，並一步步晉升為費城聯準銀行總裁的首席經濟顧問。

根據 Fed 政策，12 家地區聯準銀行的領導人必須在 65 歲時退休，55 歲之後獲得任命的總裁，任期最長可達 10 年，或是一直做到 75 歲，以先到者為準。

尋找接任人選的克里夫蘭聯準銀行董事會小組，將由董事會副主席 Heidi Gartland 領導。Fed 還聘請獵人頭公司 Spencer Stuart 協助尋找總裁接班人的工作。

去年 5 月起，波士頓、芝加哥、達拉斯和堪薩斯等地區聯準銀行陸續選出新的領導人。聖路易聯準銀行目前正在尋找新的總裁，接替 8 月離任的「鷹王」布拉德 (James Bullard)。 由七名委員組成的理事會，也有四位新加入的成員。

梅斯特將在明年成為聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的輪值投票委員。她在 Fed 最近一次會議之前，曾表態支持再度升息。