〈美股早盤〉市場聚焦Fed主席鮑爾談話 主要指數小幅開高

美股主要指數周三 (8 日) 小幅開高，主要受大型成長股提振帶動，交易員留意聯準會 (Fed) 官員包括主席鮑爾在內的談話，觀察 Fed 是否會繼續打壓市場的鴿派論調。

截稿前，道瓊工業指數漲近 70 點或 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.4%。

全球股市難以取得進展，因為許多央行官員反對迅速降息的展望，美國周三開盤前主要指數期貨變動不大，美國 10 年期公債殖利率持穩在 4.45% 左右。國際油價擴大跌幅，西德州原油期貨跌至 76 美元，而美元連續第三天走強。

交易員一直在試圖判斷央行官員將在多大程度上遏制近期政府債券殖利率的下跌，這可能會阻礙控制通膨的努力。英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 周三警告稱，討論降息還為時過早，而三位歐元區利率決策者也暗示將維持緊縮政策。

與此同時，Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 表示，地緣政治緊張局勢可能引發負面溢出效應，包括通膨上升。接下來是 Fed 主席鮑爾和紐約聯準銀行總裁威廉斯的發言，預估他們將淡化政策放鬆的可能性。

截至台北時間周三（8 日）21 時許：

焦點個股：

百健 (BIIB-US) 早盤下跌 3.27%，至每股 237.57 美元

美國藥廠百健 (Biogen) 周三美股盤前公布 2023 會計年度第三季財報，儘管該季營收、獲利均高於華爾街分析師預期，但由於近期收購罕病藥物製造商 Reata Pharmaceuticals 以及推出阿茲海默症治療藥物 Leqembi 導致成本上升，下調全年獲利預期。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤下跌 0.19%，至每股 142.44 美元

路透周三援引知情人士消息報導，亞馬遜證投資數百萬美元訓練一個雄心勃勃的大型語言模型 (LLM)「Olympus」，盼其能比肩 OpenAI 和 Alphabet(GOOGL-US) 的頂級人工智慧 (AI) 模型。據悉，Olympus 的模型有 2 兆個參數，可能是亞馬遜目前正在訓練的最大語言模型。相較之下，現有最優秀大型語言模型 GPT-4 的參數約為 1 兆個。

Under Armour(UA-US) 早盤上漲 4.48%，至每股 7 美元

Under Armour 周三調升全年毛利率預期，因為這家運動服裝製造商受惠成本壓力的緩解，並嚴格控制開支，同時應對其最大的北美市場不愠不火的需求。該公司股價今年來下跌約 29%，但由於上季獲利超過分析師預期，股價在周三盤前上漲 2%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

新加坡銀行高級固定收益策略師 Todd Schubert 表示：「Fed 發言人將試圖對降息的市場預期施加壓力並給市場降溫。市場低估了 Fed 將通膨率降至 2% 的決心，在有更明確的證據表明通膨明顯降溫之前，我們不會指望風險資產出現持續反彈。」

滙豐策略師表示，如果 Fed 確實實施貨幣政策的轉向，並允許經濟避免衰退，那麼全球股市可能會在 2024 年出現兩位數的上漲。