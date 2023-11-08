Fed主席鮑爾未發表貨幣政策看法 呼籲經濟學家預測方法要靈活

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三 (8 日) 在慶祝 Fed 研究與統計部門成立 100 周年的會議上開幕致詞，他呼籲經濟學家在預期模型上保持靈活性，但並未就未來貨幣政策或經濟前景發表評論。

鮑爾說，即便用最新的模型且在相對平靜的時期，經濟也經常會有出乎意料的結果。他說美國經濟是靈活且充滿活力，雖然有時會遭遇如全球金融危機或流行疾病影響，但在這種情況下，預測就必須跳出模型思考。

據了解，Fed 的這個研究與統計部門每年向聯邦公開市場委員會 (FOMC) 提供 8 次經濟預測，以及最新的當前數據和相關政策、經濟主題的研究。目前該部門由 Stacey Tevlin 帶領，她是這個部門首位女性負責人，團隊中有數十名博士負責經濟研究與統計調查。

有評論指出，在新冠疫情後的美國經濟，預測對 Fed 來說一直是個艱困的工作。Fed 工作人員曾表示，在 2021 年的大部分時間內，通膨飆升是「暫時的」，結果隔年通膨繼續加速，並在當年達到 7.1% 的高峰。

隨後在 2023 年 3 月美國地區性銀行接連倒閉後，Fed 的該部門預估今年晚些時候將出現「溫和的經濟衰退」，但幾個月後又放棄這一預測。近期美國商務部數據顯示，美國第二季經濟成長 2.1%，接近長期趨勢成長率、第三季則成長 4.9%。

Fed 該部門的預測似乎都失準，鮑爾對此表示，經濟預測人員的工作承擔最大風險，需要大量的勇氣和謙遜態度。

儘管鮑爾並未對貨幣政策給出任何線索，但周三稍晚還有 Fed 三把手、FOMC 副主席、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 將發表談話，也是投資人留意的焦點之一。

Fed 下一場貨幣政策會議將於 12 月 12 日至 13 日召開，此前美國零售銷售、就業市場、通膨報告即將出爐。目前利率期貨市場預估，Fed 幾乎不可能升息，而且預料目前的利率水準已經是本輪緊縮周期的頂峰。

