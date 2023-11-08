AI競賽不落人後！傳亞馬遜砸重金訓練新模型Olympus

路透周三 (8 日) 援引知情人士消息報導，亞馬遜證投資數百萬美元訓練一個雄心勃勃的大型語言模型 (LLM)「Olympus」，盼其能比肩 OpenAI 和 Alphabet(GOOGL-US) 的頂級人工智慧 (AI) 模型。

據悉，Olympus 的模型有 2 兆個參數，可能是亞馬遜目前正在訓練的最大語言模型。相較之下，現有最優秀大型語言模型 GPT-4 的參數約為 1 兆個。

報導指出，亞馬遜 Olympus 的訓練團隊由其語音助手 Alexa 前負責人 Rohit Prasad 領導，他現在直接向該公司執行長賈西 (Andy Jassy) 彙報工作。

作爲亞馬遜通用人工智慧 (AGI) 的首席科學家，Prasad 請來了一直在研究 Alexa 人工智慧和亞馬遜科學團隊的研究人員來研究訓練模型，將整個公司的 AI 工作與專門的資源結合起來。

亞馬遜已訓練了泰坦等較小的模型，另外還與 Anthropic 和 AI21 Labs 等 AI 模型新創公司合作，向使用 AWS 雲端服務用戶提供這些模型。

消息人士透露，亞馬遜認爲擁有自家大型語言模型可以讓産品在 AWS 上更具吸引力，因爲企業客戶希望使用性能最好的模型，不過目前尚未有 Olympus 發布的具體時間。

大型語言模型是 AI 工具的基礎技術，這些工具從龐大的數據集中學習，以産生類似人類的反應。考慮到所需的運算能力，訓練規模更大的 AI 模型的成本更高。

在 4 月份的財報電話會議上，亞馬遜高層表示將增加對 LLM 和生成式 AI 的投資，同時削減零售部門的配送和運輸業務。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 周三盤前股價變動不大，每股暫報 142.71 美元。