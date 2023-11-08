亞馬遜強化Prime會員福利 提供One Medical折扣

亞馬遜 (AMZN-US) 正在加強其主流 Prime 訂閱方案，推出一項新福利，讓會員可以享受 One Medical 會員折扣。

該公司周三 (8 日) 宣布，Prime 會員將可以每月 9 美元或每年 99 美元的價格註冊 One Medical，而標準費用為每年 199 美元或每月 16.59 美元。亞馬遜表示，Prime 會員可以在同一方案中以每人 6 美元的價格添加最多 5 名額外會員。

亞馬遜於 2022 年 7 月以約 39 億美元收購 One Medical 初級醫療保健提供者後，將其整合到其 Prime 會員服務中。One Medical 在美國部分地區經營一個精品初級保健診所網路。使用者可以透過 One Medical 應用程式獲得醫生的看診，也可以在實體地點安排虛擬或面對面的約診。

亞馬遜健康資深副總裁林賽發表聲明表示：「當人們更容易獲得所需的護理時，就會更關注自己的健康，並實現更好的健康結果。」「這就是為什麼我們將 One Medical 的卓越體驗帶給 Prime 會員的原因，讓醫療保健的獲得和保持健康變得更加容易。」

多年來，這家科技巨頭在其 Prime 會員計畫中穩步增加一系列福利，以吸引更多訂戶。Amazon Prime 於 2005 年推出，為會員提供免費兩日送達服務、觀賞獨家電影和電視節目等福利。會員費每年 139 美元。 截至 2021 年 4 月，該服務在全球擁有超過 2 億訂閱者。

透過增加 One Medical 福利，亞馬遜不僅試圖吸引更多 Prime 會員，還試圖加深與購物者的醫療保健關係。多年來，亞馬遜一直致力打開醫療保健市場，但成效參差不齊。

除了 One Medical 之外，亞馬遜在 2018 年以約 7.5 億美元收購處方藥公司 PillPack。2022 年 8 月，該公司在整體成本削減措施中關閉了 Amazon Care 遠距醫療服務。原意在顛覆醫療保健的合資企業 Haven 於 2021 年解散。亞馬遜最近擴大虛擬健康診所服務，該公司還經營一家線上藥局。