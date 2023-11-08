利率將走向何處？Fed兩官員強調觀察經濟數據、聚焦通膨降溫

美國聯準會 (Fed) 兩名官員周二 (7 日) 強調，有跡象顯示經濟和勞動力市場表現良好之際，將通膨率完全降至 2% 的目標是他們的重視的焦點。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周二接受 CNBC 採訪時表示，降通膨是最重要的任務，也是目前 Fed 應該聚焦的重點，至於經濟與就業成長的重要性居次。他對未來貨幣政策持謹慎態度，不願先承諾是否支持下次會議上升息。

與此同時，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 同日發表談話說，他認同古爾斯比替物價降溫的承諾，但表示 Fed 與通膨的戰爭尚未結束。

他說：「最終，經濟將告訴我們需要多少利率才能實現這一目標，現在的重點是在合理的時間內降低物價。」

古爾斯比和卡什卡里都是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員，決策者上周決定將利率維持在 5.25% 至 5.5% 的 22 年高點，已連續兩次利率按兵不動，而 Fed 主席鮑爾暗示央行可能不會再升息。

上述兩位 Fed 官員還指出，隨著通膨下降，實質利率將上升，從而導致政策收緊，如果影響太強可能有理由降息。

卡什卡里說：「如果我們不放鬆一點，那麼實質利率就會越來越緊，這是真實的，這是數學問題。」

雖然他對目前的通膨降溫感到鼓舞，但指出經濟活動和勞動力市場仍然強勁，目前沒有很多證據表明美國經濟正在走弱。

古爾斯比則認為，雖然經濟一直在降溫，但新冠疫情後形勢的不同尋常之處可能正在創造一種環境，在這種環境中，快速的通縮可能會發生，而不會引發全面衰退——他稱之為「黃金之路」(golden path)。

古爾斯比說，要在不出現經濟衰退的情況下把通膨降至目前的水準，這基本上是從未發生過的。由於目前的一些奇怪之處有可能走上黃金之路，即在不出現衰退的情況下降低通膨。

他指出，一些供應方面的改善，如新冠疫情供應鏈的緩解和勞動力參與率的提高，正在幫助防止經濟大幅走弱。