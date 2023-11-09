美銀：美國經濟正走向軟著陸 估Fed下月再升息1碼

美國銀行 (BAC-US) 執行長莫尼罕 (Brian Moynihan) 周三 (8 日) 表示，預估美國經濟將軟著陸，在消費者支出和商業借貸放緩的情況下能避免經濟步入衰退。該行經濟學家預估，美國聯準會 (Fed) 將在 12 月再升息 1 碼(25 個基點)，終點利率落在 5.50% 至 5.75% 區間。

莫尼罕在路透 NEXT 會議上受訪時說：「我們的研究團隊是業內最好的，他們已經轉向軟著陸領域，預估經濟將在明年年中放緩。」

他還說，美銀 10 月份的消費者支出已放緩至 4% 至 4.5%，約為今年早些時候的一半，而商業客戶的借貸也沒有那麼多。

幾個月來，莫尼罕一直把健康的消費者財務和支出作為美國經濟可能避免衰退的跡象。他的觀點常常與業內同行的悲觀看法形成鮮明對比。

美銀經濟學家：Fed 下月再升息 1 碼

美銀經濟學家預估，美國經濟今年將成長 2.7%、明年年將成長 0.7%。在所謂的軟著陸情景中，經濟成長雖放緩，但仍保持正成長。該行經濟學家還預估，Fed 將在 12 月再次升息，達到 5.50% 至 5.75% 的終點區間。

莫尼罕在談到投資銀行業務時，他表示有「大量活動正在進行中」，該行正尋求擴大針對中階市場 (middle market) 投行業務的團隊。

他說：「我們正試圖將投行業務能力推向市場的更深處。我們從 60 人增加到 200 人，預料還會再增加一倍。」

美銀交易員在第三季實現了十多年來的最高收入，而其投資銀行家則頂住了整個行業的低迷。

該行 10 月份公布的第三季獲利打敗華爾街分析師預期，因為該行加入了其他大型銀行的行列，在貸款利息支付方面賺得更多。

近幾個月來，隨著金融危機時代領導人任期的延長，華爾街的繼任計畫成為人們關注的焦點。莫尼罕說美銀已經制定了繼任計畫，但沒有給出時間表。

摩根士丹利執行長高聞 (James Gorman) 2010 年與莫尼罕同時期掌舵，他將在今年年底將大權交棒 Ted Pick。而莫尼罕去年曾表示，他將帶領公司度過第二個十年。