美股漲勢只是熊市反彈 華爾街兩分析師警告展望仍黯淡

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席策略師威爾森 (Michael Wilson) 周一 (6 日) 表示，標普 500 指數一年來表現最好的一周只是熊市反彈。另外，同日稍早貝萊德也表示，美股年底前任何反彈只是曇花一現，因為股市並未完全反映高利率持續更久的影響。

威爾森周一在一份研究報告中寫道，目前缺乏技術和基本面支撐，另外由於企業獲利展望黯淡、宏觀經濟數據疲弱以及分析師看法惡化，「很難對年底的反彈感更加開心」。他指出，這波漲勢「看起來更像是熊市反彈，而非持續上漲的開始」。

隨著這個財報季的經濟放緩，威爾森今年一直堅定地看空美股。他說：「美債殖利率下跌更多與票面利率指引低於預期和經濟數據疲弱有關，而不是 (對股市) 對聯準會 (Fed) 將在明年提前降息的看漲解讀。」他在最新的機構投資人調查中被評為最佳投資組合策略師。

貝萊德：美股尚未反映高利率影響 還會有許多修正

與此同時，另一家華爾街投行貝萊德研究部門負責人 Jean Boivin 指出，美股年底前任何反彈只是曇花一現，因為股市並未完全反映高利率持續更久的影響。

美國公債殖利率已攀升至多年高點，因為投資人準備銀接 Fed 將在更長時間內保持貨幣政策緊縮，按照以往經驗來看，這種模式往往與股市呈負相關。

Boivin 認為利率飆升尚未傳達到股市，因此現在還可能出現更多的向下調整，但預料一旦調整完畢，明年的環境會更好。

Fed 主席鮑爾上周暗示可能已經結束 40 年來最激進的緊縮周期，市場情緒因此得到提振。投資人對經濟軟著陸的期望推動標普 500 指數和那斯達克 100 指數上漲約 6%，而 10 年期美國公債殖利率率下跌。

不過，市場仍擔心長期利率走高對需求的影響，企業對這一迫在眉睫的威脅表示擔憂。