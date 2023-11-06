傳特斯拉擬在德國生產平價電動車 售價2.5萬歐元

路透周一 (6 日) 援引知情人士消息報導，特斯拉計劃在其位於德國超級工廠生產一款售價 2.5 萬歐元 (約 2.68 萬美元) 的電動車，不過時間點尚不明朗，該公司也對此拒絕置評。這是這家美國電動車龍頭期待已久的發展，也是其實現大規模普及的目標。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周一盤前股價上漲 1.93%，每股暫報 224.20 美元。

根據汽車調研公司 JATO Dynamics 數據，今年上半年，歐洲電動車每輛平均售價逾 6.5 萬歐元，而中國的電動車零售價僅略高於 3.1 萬歐元。針對消費者的調查顯示，電動車價格昂貴，再加上高利率因素，是阻礙歐、美兩國普及電動車的幾個因素之一。

報導指出，馬斯克早就計劃製造一輛價格更實惠的電動車，但他在去年表示這項技術尚未完全掌握並擱置了該計畫。

儘管如此，今年 9 月就有知情人士透露特斯拉正接近一項技術突破，能讓幾乎所有電動車底盤壓鑄成一個整體，這項突破不僅能加快生產速度，還能降低生產成本。

要實現特斯拉到 2030 年把交車量提高到 2,000 的目標，向大眾市場擴張是個關鍵。這也讓特斯拉有別於在歐洲的競爭對手福斯 (Volkswagen) 等，後者不設定交付目標，而是將戰略放在往電動車轉型的過程中保護利潤。

值得注意的是，特斯拉高層上周已通知德國廠的 1.1 萬名員工將加薪 4%，11 月生效，此時正值工會積極推動爭取福利，而執行長馬斯克也可能面臨美國事業出現類似嘗試組成工會的行動。

根據華爾街日報 (WSJ) 分析指出，特斯拉在歐美面臨勞工組織工會，可能進一步讓其勞力成本上揚，該公司目前為因應銷售成長減緩而降價，獲利面臨巨大壓力。不過勞工普遍要求大幅加薪，原因是通膨導致生活物價上漲，且新一波的勞工主義抬頭。