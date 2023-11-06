〈美股早盤〉市場降息預期推動主要指數開高 本周多名Fed官員談話受矚

美股主要指數周一 (6 日) 開高，因市場認為美國聯準會 (Fed) 已結束貨幣緊縮政策並預估最快可能在明年開始降息。值得注意的是，本周將有多位決策者陸續發言，市場也緊盯談話內容從中尋找未來貨幣政策動態的蛛絲馬跡。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 70 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.2%。

美國股債在上周大幅上漲後趨於平穩，交易員仍樂觀地認為，美國和歐洲央行可能最快在明年開始降息。

近期數據顯示美國經濟正在降溫後，全球股市找到更穩的立足點，導致交易員預估明年 6 月前利率將下調。作為全球資本成本基準的 10 年期美國公債殖利率周一小幅走高，近幾周已從上月觸及的 16 年高點回落。

瑞士寶盛銀行 (Bank Julius Baer) 駐蘇黎世股票策略師 Leonardo Pellandini 表示：「優於預期的美國財報季和利率觸頂，都暗示股市將在年底反彈。」

而有關決策者如何看待通膨軌跡的更多資訊可能會在本周晚些時候公佈，屆時聯準會 (Fed) 主席鮑爾和英國央行總裁貝利將發表講話。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 策略師威爾森 (Michael Wilson) 等一些市場觀察人士對股市能否維持近期漲勢持懷疑態度。上周的股市反彈更像是熊市反彈而不是持續上升的開始。威爾遜說，自己引用較弱的獲利前景和宏觀數據。

與此同時，巴克萊目前預估 Fed 將在明年 1 月升息 1 碼 (25 個基點)，而不是先前預期的在 12 月升息。該行指出，10 月非農就業數據低於預期，且 Fed 的言論較為溫和。

截至台北時間周一（6 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 2.36%，至每股 225.16 美元

路透周一援引知情人士消息報導，特斯拉計劃在其位於德國超級工廠生產一款售價 2.5 萬歐元 (約 2.68 萬美元) 的電動車，不過時間點尚不明朗，該公司也對此拒絕置評。這是這家美國電動車龍頭期待已久的發展，也是其實現大規模普及的目標。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.67%，至每股 177.84 美元

根據外媒報導，蘋果計劃在明年更新其整個 iPad 產品線，這意味著新款 iPad Pro、iPad Air、iPad mini 和新款入門款 iPad 將陸續亮相。新款入門級 AirPods 也將於明年推出，更新的 Pro 型號則會在 2025 年推出。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 0.88%，至每股 139.82 美元

亞馬遜周一表示，將從 11 月 17 日開始舉行「黑色星期五」活動。與去年相比，此次活動開始得更早。亞馬遜還將以最低價格出售 YETI、Peloton、樂高、蘭蔻和 Ruggable 等熱門品牌的部分精選產品。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

資管巨頭貝萊德研究部門負責人博伊文 (Jean Boivin) 表示，美股年底前的任何反彈都可能是短暫的，因為股市並沒有完全反映出利率將在較長時間內保持較高水準的前景。他表示，「如今的問題是：利率飆升是否已經傳導至股市？我們的答案是還沒。」

他還指出，「還會有更多的向下修正，但預計一旦修正完成，2024 年的環境會更好。」