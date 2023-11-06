日經：豐田攜NTT開發自駕車 向美新創公司投資逾6千萬美元

根據《日經新聞》(Nikkei) 周一 (6 日) 報導，豐田汽車 (Toyota Motor) 將攜手日本電信公司 (NTT) 共同開發無人駕駛汽車，並且投資一家開發自駕系統的美國新創公司。

據悉，NTT 最快將在 2025 年推出自駕公車和計程車，並向總部位於密西根州的美國運輸公司 May Mobility 投資約 100 億日元 (合 6,691 萬美元)。

另外媒體分析指出，豐田汽車今年以來不斷創新生產線，其與特斯拉 (TSLA-US) 之間的「大戰」正在汽車製造業中「最古老」的階段展開——裝配產線。

分析師認為，豐田的裝配部分想要超車特斯拉並不容易，特斯拉執行長馬斯克指出，傳統燃油車需要改變裝配流程以適應電動車，透過減少供應商和車型來簡化和加快汽車製造。

動車時代面臨著與以往不同的挑戰。也就是說，占總生產成本 40% 左右的電池依賴外包。對於整車公司來說，要在剩下的部分實現成本節約。

一些業內高層和分析師預估，特斯拉的製造過程也就是「一體式壓鑄」(gigacasting) 的技術，將成為打造汽車的新標杆，逐步取代精益生產效率為基礎的著名的豐田生產體系。

不過在 9 月初，豐田汽車展示了在特斯拉「一體式壓鑄」技術上的創新，可以生產出比以往汽車製造業中使用的零部件更大的鋁件。

與特斯拉分為 6 個部分不同，豐田汽車計劃將車身分為前部、中部、後部 3 個部分，減少模組數量，提高效率。該公司說，這可以把模具更換時間從通常的 24 小時縮短到 20 分鐘，預估會提高 20％的生產率。