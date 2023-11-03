馬士基大裁員1萬人 估航運市場疲軟至少持續到2026年

由於運費下滑和海運競爭加劇，全球航運巨擘馬士基 (A.P. Moller-Maersk A/S) 為保護獲利能力於周五 (3 日) 宣布將裁員至少 1 萬人，相當於總員工數的 9%，其中約有 6,500 人已被資遣。另外該公司也看淡未來展望，認為航運市場疲軟將持續到 2026 年左右。

馬士基執行長柯文勝 (Vincent Clerc) 接受外媒採訪時表示：「如果你看看訂單簿和未來幾年的情況，我認為航運市場可能會在未來兩到三年裡陷入一個非常壓抑和壓力的環境。」

馬士基預估透過裁員措施將節省 6 億美元，另外還將審查其明年的股票回購計畫，並降低其對今、明年資本支出的預估。

外媒報導指出，貨櫃航運公司在 2021 年和 2022 年實現創紀錄的獲利後，正面臨著營收陡然下滑的困境。先前兩年新冠疫情期間，由於對消費品的高需求加上船舶供應有限，運費水漲船高。

然而今年全球經濟成長失去動力，企業正在消化現有庫存，而非把新產品運往歐洲和美國。與此同時，市場上的船舶供過於求狀況正在加劇。

馬士基第三季馬士基的息稅折舊攤銷前盈餘 (EBITDA) 下降逾 80%，至 18.8 億美元，符合分析師預期。該公司目前預估今年基本 EBITDA 將「走向低端」，此錢給出的區間為 95 億至 110 億美元。

馬士基還說，今年全球貨櫃貿易量可能會下降 0.5% 至 2%，而此前的預測是萎縮 1% 至 4%。

花旗集團分析師 Sathish Sivakumar 在給客戶的一份報告中表示，馬士基削減資本支出計畫和審查股票回購計畫「可能會受到負面影響」。該行分析師可能將馬士基全年獲利預期下調至個位數左右。

高盛分析師曾警告，航運業的低迷程度和持續時間將超過市場預期，並重申賣出馬士基股票的建議。有分析指出，由於貨櫃貿易量疲軟，馬士基可能要等到 2025 年才能實現獲利成長。