近五日法人買超，漲幅突破10%的多頭強勢生技選股!

回顧過去一週行情以生技股最為強勢，在大盤跟櫃買指數分別創下近 5 個月、近 2 個月新低的情況下，生技的權值股因為投信進場而出現族群性的反彈，另外，總統大選將於明年 1/13 舉行，在大盤破底的同時，市場紛紛期待能有選舉行情來護盤。回顧從 2004-2020 年的選前行情：選前三個月進場布局台股平均漲幅達 4.65%！

若進一步觀察彭博統計的資料，從 2000 年以來，台股從 11 月開始由中小型股領漲，櫃買指數 11 月平均漲幅高達 1.81%，12 月更高達 4.09%，遠高於加權指數的 2.73%！若進一步觀察櫃買指數權值排行榜可以發現：1. 生技類股佔櫃買的權重非常高。2. 櫃買指數的組成不像加權指數，由台積電一枝獨秀。

■ 延伸閱讀推薦：布林通道是什麼？布林通道應用教學｜新手技術分析

此時再回過頭看證交所於 10/5 宣布「強化生技產業發展」方案，目標要將上市生技醫療產業市值衝向 5000 億元，櫃買權值股的保瑞和藥華藥紛紛在過去一個多月提出申請轉上市，顯見生技類股配合度極高。因此，現在離選舉僅剩 2 個多月，指數也皆以回落到相對低位階的情況下，今天和大家分享多頭強勢的生技股！量化選股的邏輯、與法人買超排行如下：

(完整量化參考資料：多頭強勢生技股！)

■ 延伸閱讀推薦：聯準會 11 月續暫停升息，美債反彈如何投資，領取「債券新手知識」系列教學！

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險