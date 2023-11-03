馬斯克新創公司xAI 將推出首款人工智慧模型

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周五 (3 日) 表示，自己的人工智慧 (AI) 新創公司 xAI 將於周六 (4 日) 向特定群體推出首款 AI 模型。馬斯克說，該款模型在某些重要方面來看是目前最優秀的。

這位一直對大型科技公司的 AI 努力和審查制度持批評態度的億萬富翁今年早些時候表示，他將推出一個最大限度地尋求真相的 AI，試圖瞭解宇宙的本質，以與 Google(GOOGL-US) 的 Bard 和微軟 (MSFT-US) 的必應 (Bing)AI 相抗衡。

近一年前，OpenAI 的 ChatGPT 激發全球企業和用戶的想像力，推動生成式 AI 技術普及。而馬斯克於 2015 年共同創立 OpenAI，但在 2018 年退出了該公司董事會。

xAI 於今年 7 月創立，其背後的團隊來自 Google 的 DeepMind、Windows 母公司、以及其他頂級 AI 研究公司。

儘管馬斯克擁有的社群媒體公司 X(推特前身) 和 xAI 是獨立的公司，但兩家公司合作密切。另外 XAI 還與特斯拉和其他公司合作。

甲骨文 (ORCL-US) 聯合創始人、自稱是馬斯克密友的艾里森 (Larry Ellison) 今年 9 月表示，xAI 已經簽署了一份合約，將在甲骨文的雲端平台上訓練自家人 AI 模型。

