〈財報〉客戶爭相訂購高價客製化跑車 法拉利調升全年獲利財測

法拉利 (RACE-US) 周四 (2 日) 表示，由於富裕客戶繼續為新車選擇昂貴的「個人化」選項，其第 3 季獲利較上年同期成長 46%。

與上季一樣，法拉利在業績公布後再次提高了全年財測。

法拉利目前預計 2023 年營收約 59 億歐元，每股獲利至少為 6.55 歐元，調整後的 EBIT（息稅前利潤）獲利率至少為 26.5%。這家豪華汽車製造商 8 月預測全年營收約 58 億歐元，每股獲利在 6.25 至 6.40 歐元之間，調整後息稅前獲利潤率至少為 26%。

執行長維尼亞 (Benedetto Vigna) 在財報聲明中表示，更豐富的產品組合意味著高端車型的銷量增加，加上「個性化的持續吸引力」，促使法拉利提升了其前景。

他表示：「訂單量仍處於最高水平，反映出整個 2025 年所有地區的強勁需求。」

近年來，法拉利極大化地擴展其選擇清單，為客戶提供了油漆飾面、內飾材料和其他細節的廣泛選擇，這被稱為「客製化」。這些擴展選項可能會使新法拉利的價格增加數十萬美元，從而大大增加公司每輛售出汽車的獲利。

以下是法拉利第 3 季財報的關鍵數據：

●每股獲利 1.82 歐元，高於華爾街分析師預期的 1.60 歐元

●營收 15.4 億歐元，高於預期的 14.7 億歐元

法拉利淨利為 3.32 億歐元，合每股 1.82 歐元，較 2022 年第 3 季淨利 2.28 億歐元和每股 1.23 歐元成長 46%。第 3 季息稅前獲利率升至 27.4%，高於去年同期的 23.9%。

營收年增 24% 至 15.4 億歐元。

法拉利第 3 季出貨量為 3459 輛，較去年同期成長 9%。該公司表示，這種增幅只是其「按季的地理和產品分配計劃」的結果，並強調其訂單仍然非常強勁。

與去年同期相比，歐洲、北美和南美的交車量增加，中國的交車量下降，亞太地區其他地區的交車量大致持平。

法拉利表示，當季繼續增加其類似 SUV 的 Purosangue 車型的產量，其限量版百萬美元 Daytona SP3 跑車的分配繼續「按計劃」進行。

法拉利也指出，其四種混合動力車型，包括六缸 296 的轎跑車和敞篷版以及八缸 SF90 跑車，占其同期總出貨量的 51%。