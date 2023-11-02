美10月ISM製造業指數降至46.7 創3個月新低

美國 ISM 周一（2 日）公布數據顯示，10 月製造業指數報 46.7，低於市場預期和前值的 49，創 3 個月新低且單月降幅為一年多以來最大，仍處在 50 榮枯線下。其中新訂單指數寫 5 月以來最低水準、雇傭指數下滑，可能反映美國汽車工人聯合會 (UAW) 針對底特律三大汽車製造商的罷工行動。
與此同時，全球標普 (S&P Global) 機構同日公布的 10 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值報 50，符合預期，為 4 月以來新高。其中就業指數終值降至 49，落在萎縮區間，創 2020 年 6 月以來新低，扭轉先前擴張趨勢；新訂單指數終值升至 2022 年 9 月以來新高。上述兩項指數走勢並不一致。
10 月美國 ISM 製造業指數細項：
- 新訂單指數報 45.5，前值 49.2
- 生產指數報 50.4，前值 52.5
- 僱傭指數報 46.8，前值 51.2
- 供應商交貨指數報 47.7，前值 46.4
- 存貨指數報 43.3，前值 45.8
- 客戶端存貨指數報 48.6，前值 47.1
- 價格指數報 45.1，前值 43.8
- 未完成訂單指數報 42.2，前值 42.4
- 出口訂單指數報 49.4，前值 47.4
- 原物料進口指數報 47.9，前值 48.2
觀察指數細項，新訂單指數降至 45.5 創 5 個月新低，表明需求正在以更快的速度萎縮；生產指數小幅降至 50.4，略高於 50 榮枯線上，意味著擴張幅度不大；未完成訂單指數變動不大，仍處在低迷水準；存貨指數指數持續下滑，有利未來生產指數成長。
就業市場方面，僱傭指數從 9 月的 51.2 大幅下滑至 46.8 的萎縮區間，扭轉 9 月製造業就業市場的強勁態勢。有分析認為，UAW 在美國進行為期 6 周的罷工可能減少 10 月該產業就業人數。
根據美國政府上周報告，10 月至少有 3 萬名 UAW 成員罷工。經濟學家認為，UAW 的罷工也可能導致本周五 (3 日) 的非農就業報告從 9 月的 33.6 萬人降至 18 萬人。
備受矚目的通膨方面，價格指數自 9 月的 43.8 進一步升至 45.1，主因還是受到能源價格成長刺激，導致通膨態勢有所回升。
ISM 製造業商業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，需求依然疲軟但生產執行較 9 月穩定，因受訪企業繼續管理生產、原物料投入，還有更積極控制勞動力成本。
分析指出，此次 ISM 製造業指數的下滑抵銷先前 3 個月來的大部分進展，讓該數據接近新冠疫情爆發以來的新低水準。不過在 UAW 與底特律三大車商達成協議後，指數有望很快回升。
標普全球市場情報首席經濟學家 Siân Jones 表示，10 月份的 PMI 數據表明，美國製造業狀況趨於穩定，新訂單流入再次增加，產出成長更加強勁。隨著客戶興趣的復甦，需求狀況出現改善跡象，但這又一次主要集中在美國國內市場，因為新出口訂單下降的速度較快。
與此同時，製造商 3 年多來首次裁員，因工作量不足以支撐額外招聘，單憑員工自願離職仍有人員冗餘。在價格方面，通膨重拾一定的勢頭，製造商成本和產出費用都大幅上漲。通膨率連續第三個月加速，石油和石油相關產品的投入品價格的上漲，再次刺激了價格上漲。