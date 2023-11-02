美10月ISM製造業指數降至46.7 創3個月新低

美國 ISM 周一（2 日）公布數據顯示，10 月製造業指數報 46.7，低於市場預期和前值的 49，創 3 個月新低且單月降幅為一年多以來最大，仍處在 50 榮枯線下。其中新訂單指數寫 5 月以來最低水準、雇傭指數下滑，可能反映美國汽車工人聯合會 (UAW) 針對底特律三大汽車製造商的罷工行動。

美國 10 月 ISM 製造業指數單月降幅創逾一年最大。(圖：ZeroHedge)

與此同時，全球標普 (S&P Global) 機構同日公布的 10 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值報 50，符合預期，為 4 月以來新高。其中就業指數終值降至 49，落在萎縮區間，創 2020 年 6 月以來新低，扭轉先前擴張趨勢；新訂單指數終值升至 2022 年 9 月以來新高。上述兩項指數走勢並不一致。

10 月美國 ISM 製造業指數細項：

新訂單指數報 45.5，前值 49.2

生產指數報 50.4，前值 52.5

僱傭指數報 46.8，前值 51.2

供應商交貨指數報 47.7，前值 46.4

存貨指數報 43.3，前值 45.8

客戶端存貨指數報 48.6，前值 47.1

價格指數報 45.1，前值 43.8

未完成訂單指數報 42.2，前值 42.4

出口訂單指數報 49.4，前值 47.4

原物料進口指數報 47.9，前值 48.2

(圖：ISM)

觀察指數細項，新訂單指數降至 45.5 創 5 個月新低，表明需求正在以更快的速度萎縮；生產指數小幅降至 50.4，略高於 50 榮枯線上，意味著擴張幅度不大；未完成訂單指數變動不大，仍處在低迷水準；存貨指數指數持續下滑，有利未來生產指數成長。

就業市場方面，僱傭指數從 9 月的 51.2 大幅下滑至 46.8 的萎縮區間，扭轉 9 月製造業就業市場的強勁態勢。有分析認為，UAW 在美國進行為期 6 周的罷工可能減少 10 月該產業就業人數。

美 10 月製造業就業指數大幅下滑，UAW 罷工造成影響。(圖：ZeroHedge)

根據美國政府上周報告，10 月至少有 3 萬名 UAW 成員罷工。經濟學家認為，UAW 的罷工也可能導致本周五 (3 日) 的非農就業報告從 9 月的 33.6 萬人降至 18 萬人。

備受矚目的通膨方面，價格指數自 9 月的 43.8 進一步升至 45.1，主因還是受到能源價格成長刺激，導致通膨態勢有所回升。

ISM 製造業商業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，需求依然疲軟但生產執行較 9 月穩定，因受訪企業繼續管理生產、原物料投入，還有更積極控制勞動力成本。

分析指出，此次 ISM 製造業指數的下滑抵銷先前 3 個月來的大部分進展，讓該數據接近新冠疫情爆發以來的新低水準。不過在 UAW 與底特律三大車商達成協議後，指數有望很快回升。

標普全球市場情報首席經濟學家 Siân Jones 表示，10 月份的 PMI 數據表明，美國製造業狀況趨於穩定，新訂單流入再次增加，產出成長更加強勁。隨著客戶興趣的復甦，需求狀況出現改善跡象，但這又一次主要集中在美國國內市場，因為新出口訂單下降的速度較快。

與此同時，製造商 3 年多來首次裁員，因工作量不足以支撐額外招聘，單憑員工自願離職仍有人員冗餘。在價格方面，通膨重拾一定的勢頭，製造商成本和產出費用都大幅上漲。通膨率連續第三個月加速，石油和石油相關產品的投入品價格的上漲，再次刺激了價格上漲。