亞馬遜借助Affirm之力 為美國小企提供先買後付選項

《CNBC》報導，亞馬遜 (AMZN-US) 正為數百萬使用其線上商店的小型企業主推出首個「先買後付」結帳選項。

這家科技巨頭宣布，與 Affirm 的合作夥伴關係正在擴大到包括以企業為主的電子商務平台 Amazon Business。

該服務的貸款金額從 100 美元到 20000 美元不等，將於黑色星期五或 11 月 24 日感恩節之前向所有符合條件的客戶提供。它專門針對獨資經營者或個資小型企業，這是美國最常見的企業所有權形式。

這項合作夥伴關係是金融科技功能擴大採用的最新跡象，該功能在疫情初期大受歡迎，也讓龍頭企業 Affirm (AFRm-US) 和 Klarna 的估值也隨之上漲。2021 年，當繁榮轉向蕭條、產業估值急劇下降時，懷疑論者指出，利率上升和借款人違約是成長和獲利能力的障礙。

但對使用者來說，這種選項被認為比信用卡更透明，因為客戶知道他們預先會欠多少利息。隨著疫情紓困計畫帶來的現金減少，這使得它對面臨日益嚴峻壓力的家庭和企業具有持久的吸引力。

Amazon Business 全球總監海梅思 (Todd Heimes) 表示：「我們經常聽到小企業說他們需要支付解決方案來管理現金流。」「我們提供使用信用卡和按發票付款的能力；這是小型企業客戶可以選擇分期付款的另一種選擇。」

Amazon Business 於 2015 年推出，當時該公司意識到企業正在使用其備受歡迎的零售網站購買辦公用品和大量採購。該部門今年的銷售額達到 350 億美元，在全球擁有超過 600 萬名客戶。

如果獲得批准，用戶可以在 3 至 48 個月內分期付款購買亞馬遜商品。Affirm 營收長波曼 (Wayne Pommen) 表示，根據交易風險，它們的年化利率在 10% 到 36% 之間。兩家公司表示不存在滯納金或隱藏費用。

波曼說，「金融業並不擅長為小型企業提供信貸。」「在達到一定規模之前，它們無法走進銀行分行並申請貸款。因此我們提供這項服務」幫助企業發展和管理現金流。

他表示，Affirm 決定先瞄準自營商家，因為他們構成了美國大多數小型企業。在美國註冊的小型企業有 2800 萬人。

他說，「我們將看看該產品的表現如何，以及將其擴展到更廣泛的業務領域是否有意義。」「我們的評估是，應該可以非常成功地承保這一項目，並擁有我們所需的強勁業績。」