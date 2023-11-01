如果美國經濟避免衰退 策略師：10年期美債殖利率恐上看7%

Ned Davis Research 在最新報告中警告，如果美國經濟能夠避免普遍預期的衰退，投資人應該做好美國國債殖利率長期達到 7% 的準備。

指標 10 年期美國國債殖利率目前徘徊在 5% 的 16 年高點附近，原因是投資人已經消化了美國聯邦赤字不斷上升以及聯準會 (Fed) 的指引，即在確信通膨得到控制之前將繼續保持高利率。 美國國債的拋售打壓了股市估值，並增加了企業和消費者的借貸成本。

Ned Davis Research 首席全球宏觀策略師卡利許 (Joseph Kalish) 表示，如果 Fed 奉行的中性利率、即貨幣政策既非緊縮也非擴張的利率，因為經濟長期擴張而上升，美國國債的拋售可能會繼續。

他指出，9 月 PCE 指數同比上漲 3.4%，略高於 1960 年以來 3.3% 的平均水準，而中性利率似乎高於 2% 的基準利率。

卡利許說，再加上長期債券的期限溢價，「你可以得出 7.20% 的殖利率。」自 1961 年至疫情前的平均期限溢價為 1.65。

他指出，「因此，目前 5% 的 10 年期國債殖利率其實仍是相當保守的。」

他表示，由於國債市場拋售可能惡化，他目前看好黃金，且仍在略微降低國債部位，並且看好大型股而非小型股。

卡利許寫道，預計 Fed 不會在周三 (1 日) 結束的會議上提高基準利率，並預計年底前再升息一次的可能性為 50%。

他指出，「鮑爾需要確認再次升息的可能性是否仍然存在。」

卡利許指出，財政部周三宣布的再融資計畫不太可能影響市場，因為它可能會強調財政部將保持穩定和可預測的借款計畫。

他強調，「不要期待任何太過戲劇性的東西。」