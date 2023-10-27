葉倫：美債殖利率飆升反映美國經濟強勁 而非赤字增加

美國長天期公債殖利率持續飆升、近日觸及 5%，美國財長葉倫周四 (26 日) 表示，這主要反映美國強勁的經濟，而非赤字擴大。她並以「很好的數字」形容美國第 3 季將近 5% 的經濟成長率，認為這代表經濟得以軟著陸，但警告長債殖利率也將因此居高不下。

10 年期美債殖利率已登上金融海嘯前的高點，不過葉倫接受彭博訪問時，駁斥了殖利率上揚是出自對美國赤字增加、或經濟衰退擔憂的說法。

她說：「我不認為美債殖利率上升，與美國預算赤字有關。許多已開發經濟體的殖利率都在上升。」反之，她認為「主要反映著人們看見美國經濟的強韌。」

美國商務部周四稍早公布，第 3 季國內生產毛額 (GDP) 年增 4.9%，是近兩年最強一季，反映在強健的勞動力市場支撐下，消費支出強勁，且企業正在重新補充庫存。

數據公布後，葉倫說：「這是很好的數據，顯示經濟狀況良好。看起來像是軟著陸 (即通膨降溫但經濟不會步入衰退)。」如果美國今年交出 2.5% 的成長率表現，也不讓人意外，「經濟仍然堅韌，代表利率可能保持在高點更長一段時間。」

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾上周對殖利率上升提出多個解釋，其中一個就是葉倫所說的經濟強勁，但鮑爾也透露，會更關注赤字是否為推升殖利率的潛在因素。

許多債市參與者都認為，聯邦赤字大幅增加勢殖利率陡升的關鍵因素。根據美國財政部上周公布的資料，9 月為止的 2023 財政年度赤字倍增至 1.7 兆美元，是除 Covid-19 疫情期間以外美國史上最龐大的赤字，反映稅收下滑、社福與醫保支出增加，以及利息大幅攀升。

美國財政部下周將公布最新發債計畫，策略師和投資人都在關注此舉對長債可能帶來的賣壓。

儘管美國第 3 季經濟成長亮眼，10 年期美債殖利率周四並未上揚，反而下降 11 個基點至 4.85%。

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