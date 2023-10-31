市場鬆口氣！美國財政部調降本季借貸目標 美債殖利率從高點回落

美國財政部表示，由於歲入高於原先預期，10 到 12 月一季的聯邦借貸金額將略降至 7760 億美元，讓近來擔憂財政赤字迅速擴大的投資人鬆了一口氣，美債殖利率升幅隨之收斂。

財政部在周一 (30 日) 聲明中說，在假設年底現金餘額為 7500 億美元的情況下，本季將借貸 7760 億美元，低於 7 月底預估的 8520 億美元。最新借貸預測也少於許多策略師看法，例如摩根大通事前預測本季將借款 8000 億美元，現金餘額維持在 7500 億美元。

消息公布後，10 年期美債殖利率上升 4.1 個基點至 4.886%，盤中稍早曾達 4.922%。10 年期美債殖利率被譽為「全球資產定價之錨」，該殖利率上周一度突破 5% 整數關卡，達到 5.021% 的 16 年新高。

通常反映利率預期的 2 年期美債殖利率，則上揚 2.5 個基點至 5.037%。

雖然美國財政部調降借貸預估金額，但仍創下歷年同期新高。借款之所以有機會調降，是因為加州等地考量到天災而展延繳稅期限，因此有部分稅收現在才開始流入國庫。

美國財政部 7 月底宣布擴大發債，引爆債市賣壓，長天期美債殖利率一路飆升，因此市場參與者格外關注預定本周三宣布的最新發債計畫。對聯準會 (Fed) 高利率可能維持一段更長時間的預期心理，也讓美債殖利率竄高。

交易商預估，本周三發債的票面利率將是第二度全面上升，但他們對哪種天期債券殖利率的升幅最大並無定論。

摩根大通美國利率策略共同主管 Jay Barry 說：「財政部目前的拍賣日程表，不足以滿足潛在的融資需求，未來幾年的融資缺口仍大。」

德意志銀行美國利率策略師 Steven Zeng 也說，今日的正面消息恐怕難以幫助「期限溢價」(erm premiums，持有較長期美債投資者所要求的報酬) 縮小，他認為反而還有一些擴大的空間。

摩根大通經濟學家預測，Fed 正在進行的量化緊縮 (QT)，將迫使財政部直到 2024 年底都會持續增加向民間投資人借貸的金額。根據目前的 QT 內容，Fed 每月到期不再投入的美國公債金額高達 600 億美元。

交易員也將關注 Fed 主席鮑爾在台灣時間本周四凌晨會後記者會的談話，看他是否將暗示，近期美債殖利率上升已經降低 Fed 進一步升息的必要性。市場普遍預期本次將按兵不動，焦點在 12 月是否可能再度升息。

美國財政部另預估，2024 年 1 到 3 月借貸金額為 8160 億美元，季末現金餘額同樣為 7500 億美元。

截至 10 月 26 日止，美國財政部的現金餘額為 8350 億美元，比 7 月 31 日的 5020 億美元高，當時財政部剛公布最新一季的初步融資計畫。