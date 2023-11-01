Ripple創辦人所支持非營利組織 稱已購買5億美元輝達H100晶片

在美國的禁令下，輝達 (NVDA-US) 的 H100 顯卡已無法銷往中國，但不妨礙它仍然是當前 AI 產業最炙手可熱的產品。一家非營利組織近日宣布，已購買價值高達約 5 億美元的晶片，計畫未來將算力出租給對 AI 計算有需求的公司。

這家名為 Voltage Park 的組織，由著名加密貨幣億萬富翁、瑞波公司 (Ripple) 共同創辦人 Jed McCaleb 支持。Voltage Park 執行長 Eric Park 表示，他們計畫提供低成本的 AI 雲計算服務，以幫助緩解全球 AI 晶片短缺的問題。

Voltage Park 指出，計算短缺對人工智慧創新者的影響重大，此次宣布主要是為了提供可及性。他們的目標是讓機器學習基礎設施，可提供從科技巨頭到新興新創公司，所有人來使用。

執行長 Park 表示，「我們的目標是為目前由於合約限制、GPU 稀缺和較高的最低購買門檻而被封鎖的新創公司、規模化企業和研究組織提供准入，以便他們能夠獲得創新所需的重要資源。」

他們涉足機器學習 (ML) 計算領域，包括為大規模用戶提供裸機存取、短期租賃和按小時計費。公司所持有的 5 億美元 H100 顯卡，幫他們成為 ML 領域的強大參與者。

Voltage Park 已經在為 Imbue 等其他新創公司提供服務，並致力於為人工智慧領域的知名企業提供基礎設施，例如 Character AI，它允許用戶根據 Elon Musk 或 Cuddha 等人物創建聊天機器人，以及 Atomic AI，它可以讓使用者創建聊天機器人。使用人工智慧進行基因研究。 該團隊希望在 2024 年之前全面投入營運。

執行長 Park 補充稱，Voltage Park 還計畫在美國德州、維吉尼亞州和華盛頓，建立輝達 AI 晶片集群，且部分晶片已經投入使用，並預計在明年 2 月份之前，將其擁有的所有晶片全面投入使用。