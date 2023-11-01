SEC主席：AI可能引爆下一個金融危機

美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 警告，人工智慧 (AI) 具有顛覆現有投資方式的潛力，但也可能為整個體系帶來風險，甚至引爆下一個金融危機。

詹斯勒周二 (31 日) 接受 MarketWatch 採訪時表示，ChatGPT 中的生成式 AI 技術，具有改變人們投資方式的潛能，能夠利用大數據集來預測我們在 10 年前難以想像的事情，但這些新興力量將伴隨著更大的危險。

他說：「AI 可能對整個系統帶來風險，這是愈來愈嚴重的問題。許多參與者仰賴其中的一種、兩種或三種模式，進而創造出一種單一文化，產生從眾效應。一旦模型有缺陷，在具有壓力的情況下，市場價格恐會因此出現意料之外的變動。」

詹斯勒以雲端運算和搜尋引擎市場為例，稱這兩個市場很快就由一兩個主要參與者主導，他擔心 AI 市場也會出現類似過度集中的情況，而美國監管機構較為分散的本質，也讓這項問題變得更加複雜。

詹斯勒表示，SEC 正考慮制定新規範來監管 AI，舉例來說，面對經紀商和投顧公司利用演算法來預測及引導投資人決策的行為，SEC 今年夏天提出一項規範，盼解決這之間產生的利益衝突。

SEC 的提議引發業界強烈反彈，認為新的規定將阻礙經紀商利用技術為客戶創造更好的體驗。

詹斯勒表示，監管機構必須對這些預測分析工具可能造成的影響保持警惕。「如果他們這麼做，是為了在串流平台上推薦某部電影，那可以；若他們這麼做是和財務協助有關，我們應該要解決這些衝突。」