高盛上調美國與全球長期GDP預測 因生成式AI提振生產力

高盛集團上調對美國和許多其他主要經濟體的長期成長預期，因為他們認為，生成式人工智慧 (AI) 將在未來十年提高生產力。

高盛預計，美國在 AI 普及度領先，將可幫助在 2027 年使國內生產毛額 (GDP) 成長增加 0.1 個百分點，並在 2034 年，其作用增加到 0.4 個百分點。

在 AI 加持之下，高盛預測，美國 GDP 在 2027 年為成長 2%，到 2034 年為成長 2.3%。

高盛團隊表示，企業採用人工智慧需要時間，因此其影響不太可能在幾年內就明顯可見。

以 Jan Hatzius 為首的高盛經濟學家，在周日的報告中指出，「雖然人工智慧影響的時間和程度仍存在相當大的不確定性，但我們的基本預期是，生成式人工智慧將及時影響生產力」。

高盛預計，在歐元區，AI 將從 2028 年開始對 GDP 增幅帶來 0.1 個百分點的提振，到 2034 年提振幅度擴大至 0.3 個百分點。該行預計屆時歐元區經濟將以 1.4% 的速度增長。

高盛預測，中國的成長將更為溫和，到 2034 年，AI 將帶來 0.2 個百分點成長，使 GDP 來到 3.2%。 在 2033 年，AI 可幫助日本 GDP 成長 0.3 個百分點，達到 0.9%。

他們指出，雖然採用的基本假設，是未來十年全球經濟成長效應溫和，但這些估計的風險仍然很大。

高盛經濟學家表示，人工智慧的經濟效益與效率提升息息相關，因為它有助於實現更簡單但耗時的任務的自動化，從而讓員工有更多時間去做更有成效的工作。

報告認為，在美國等主要已開發市場經濟體，生成式人工智慧可實現約 25% 的工作任務自動化，在新興市場則可實現高達 20% 的工作任務自動化。

高盛表示，人工智慧帶來的影響還未能達到「典範轉移」的結構改變，讓生產力在較長時期內加速成長，這類轉變非常罕見，自 1500 年代以來僅發生過 3 次。