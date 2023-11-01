白宮證實拜習會11月舊金山登場 盼雙方展開建設性對話

白宮新聞秘書周二 (31 日) 表示，美國總統拜登將在 11 月舊金山舉行亞太經濟合作會議 (APEC) 領袖峰會期間，會晤中國國家主席習近平，證實籌備數月的「拜習會」將舉行。

白宮新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 在記者會中，被問到為何還沒有拜習會的正式聲明時回答：「總統說他很期待 (與習近平) 會面，因此不便提供即將在 11 月登場會議的細節。會議將在舊金山舉行，總統期待這將是一場具有建設性的會議。」

當尚皮耶再被追問拜習會是否確認會舉行時，她回答：「是的。相信我們對這點一直很明確。」

在記者進一步追問下，尚皮耶回應，美國「希望 11 月的領袖會議能展開建設性的對話」，但之後又稍稍退一步，表示會議將會舉行。

她說：「緊密的競爭代表緊密的外交。我們的政策，以及我們與中國的關係如何前進，一直沒有改變。」

尚皮耶也拒絕提供美方的議程，僅表示拜登預期與習近平進行一次「艱難的對話」。

中國外交部未立即對白宮說法置評。這將是拜習兩人自 2022 年 11 月印尼峇里島 G20 高峰會以來的首次談話。

拜習會登場時機，正逢白宮努力推動對以色列的安全和人道救援之時，美國也持續支持烏克蘭捍衛領土，以抵禦俄羅斯迄今已超過 600 天的入侵行為。這些都成為美中關係的壓力。

外界推測，拜習會的議程可能包括美中的經濟和科技企圖心、台海議題歧異、人權，以及與俄羅斯入侵烏克蘭及以哈戰爭相關的地緣政治議題。美國已要求中國利用與伊朗的關係，避免以哈衝突擴大並導致其他阿拉伯國家也加入。