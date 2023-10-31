AI監管議題正夯！馬斯克傳將出席英國AI安全發展高峰會

一位政府官員透露，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 預定出席本周在英國舉行的全球人工智慧 (AI) 高峰會。

英國將召集 AI 公司代表、政壇領袖和產業專家於 11 月 1 日至 2 日出席會議，討論大眾對 AI 風險的認知，旨在就 AI 安全發展達成國際共識。

根據議程，該會議約莫邀請 100 人討論 AI 不可預測的進步，以及人類無法掌控 AI 的可能性等主題。

雖然有多位國家領導人將出席峰會，包括美國副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 和歐盟執委會主席范德賴恩 ( Ursula von der Leyen)，但該會議尚未公布完整的與會者名單。

英國首相蘇納克 (Rishi Sunak) 在馬斯克旗下社交媒體平台 X 上發文表示：「AI 安全高峰會後，周四晚上在 X 與 @elonmusk 對話。」

英國首相的唐寧街辦公室拒絕發表評論。

與此同時，美國總統拜登周一 (30 日) 簽署行政命令，援引美國《國防生產法》計劃對人工智慧 (AI) 研發和應用進行規範和管控，這是白宮首次發布針對 AI 的行政命令。

此前，馬斯克與多家科技公司領導人，均曾呼籲建立 AI 監管框架，防範其對人類文明可能造成的風險。