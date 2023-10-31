拜登簽署AI監管行政命令 降低技術發展風險

美國總統拜登周一 (30 日) 簽署行政命令，計劃對人工智慧 (AI) 研發和應用進行規範和管控，這是白宮首次發布針對 AI 的行政命令。

此前，包括特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在內的多家科技公司掌門人，都呼籲建立 AI 監管框架，防範其對人類文明可能造成的風險。

行政明令涵蓋層面廣泛，包括包括建立 AI 安全新標準、保護美國民眾隱私、推動平等和民權、保護消費者和工人、促進創新和競爭，確保美國在全球 AI 競賽中處於領先位置。

此前一位不具名的白宮官員說，AI 影響的面向十分廣泛，因此監管也必須面面俱到。這位官員表示，制定 AI 政策就像參加十項全能比賽，要面對很多不同問題，不能只聚焦安全或者平等、隱私，所有的事情都要做到位。

這項行政命令還援引美國《國防生產法》（Defense Production Act），要求科技公司研發任何可能危及美國國家安全、經濟安全、公共衛生安全的 AI 系統時，必須知會美國政府。白宮副幕僚長利德 (Bruce Reed) 說，這項行政命令在應對 AI 安全、安保和信任方面，比全球任何政府推出的監管都更加有力。

拜登此前就曾多次表達 AI 監管的必要性，並召集科技業人士、民權領袖和工會討論，在不會遏制競爭的情況下應對快速發展的 AI 技術。目前在美國 AI 領域，OpenAI、Google(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、臉書母公司 Meta Platforms (META-US)、輝達(NVDA-US) 等處於領先地位。

拜登上月曾表示：「我對 AI 有著極大興趣，也召集了關鍵專家討論如何對 AI 的力量揚長避短，同時保護民眾不會受到 AI 可能導致的負面風險傷害。」

截稿前，AI 產業幾大科技公司周一盤中股價走揚，其中微軟、Google、Meta 均漲逾 2%，輝達上漲 1.8%。

