歐元區第三季經濟步入萎縮 10月通膨增速降至兩年來新低

歐盟統計局 (Eurostat) 周二 (31 日) 公布最新數據顯示，歐元區第三季國內生產毛額 (GDP) 在歐洲央行史無前例的升息舉措後出現萎縮，另外該區整體通膨率則降至近兩年來新低。

經濟步入萎縮 第三季 GDP 增速為 - 0.1%

具體來看，歐元區第三季 GDP 季增率初值報 - 0.1%，不及分析師預期的 0%，前值為 0.1%。該區上季 GDP 增速一度扭轉負成長局勢，然而第三季又再度陷入萎縮。按年來看，歐元區第三季 GDP 初值成長 0.1%，一樣不及預期的 0.2%，也低於第二季的 0.5%。

歐元區第三季 GDP 季增率初值下滑 0.1%。(圖：歐盟統計局)

展望未來，歐洲央行 (ECB) 預估，今年經濟成長率為 0.7%、明年成長 1%、後年成長 1.5%。按國別來看，拉脫維亞 (+0.6%) 成長幅度最高，其次是比利時 (+0.5%) 和西班牙 (+0.3%)，法國則小幅成長 (+0.1%)。另外增速放緩幅度最大的分別是愛爾蘭 (-1.8%)、奧地利 (-0.6%)、捷克 (-0.3%)。

值得注意的是，歐元區經濟火車頭德國受家庭支出低迷拖累，第三季 GDP 季增率初值報 - 0.1%，不過優於經濟學家預期的 - 0.2%，第二季經濟成長為零。近一年來德國 GDP 幾乎沒有成長，有很大可能經濟已步入衰退。

通膨持續退燒 10 月核心通膨率寫一年新低

與此同時，歐元區 10 月整體通膨率降至逾兩年來新低水準，核心通膨也降至一年以來新低，市場進一步壓住 ECB 升息周期已經結束。

具體來看，歐元區 10 月調和消費者物價指數 (CPI) 年增率初值報 2.9%，寫近兩年來新低，也低於預期的 3.1%；按月來看初值成長 0.1%，低於預期與前值的 0.3%。

剔除波棟較大的能源、食品、酒精和菸草價格的核心調和 CPI 年增率初值也從 9 月的 4.5% 放緩至 4.2%，創一年以來新低，符合市場預期，主因是能源成本下滑且食品通膨也較 9 月有所放緩。

觀察報告細項，食品、酒精和菸草在 10 月的年度漲幅最高 (9.5%)，其次是服務 (4.6%)、非能源工業品 (3.5%) 和能源 (-11.1%)，除能源外其他項目均較 9 月有所下滑。

(圖：歐盟統計局)

ECB 今年再次升息機率非常低

歐元區第三季經濟數據凸顯出貸款成本大幅上升，對家庭和企業造成了影響。如德國化工巨擘巴斯夫 (BASF) 當天早些時候宣布，預料今年的營收和獲利將低於公司預期。

經濟學家 Jamie Rush 和 Maeva Cousin 認為，在利率上升、外部需求放緩以及能源價格衝擊影響揮之不去的重壓下，歐元區經濟正在小幅萎縮，但尚未跌落懸崖。

與此同時，最新通膨數據顯示，整體通膨率明顯降溫，更廣泛的成本壓力正在減弱，這種情況很可能是 ECB 希望看到的，今年再次升息的可能性現在非常低。

通膨降溫、經濟成長放緩 ECB 何時降息？

分析師指出，歐元區通膨仍然處於高位，且儘管能源成本的下降部分推動通膨回落，但如果今年冬季氣溫顯著下降，歐洲將面臨更高的天然氣需求，通膨進展並不保證會持續下去。

但在歐洲經濟活動面臨衰退的陰霾下，ECB 不得不暫停升息。巴克萊分析師表示，隨時序推進明年，ECB 將不得不非常謹慎地行事，別無選擇，只能降息。

高盛資產管理公司全球固定收益宏觀策略師 Gurpreet Gill 認為，ECB 升息周期現在已經結束，將從明年年第三季開始降息。他說：「如果經濟急劇放緩，或者勞動力市場惡化程度超出預期，可能會促使 ECB 更早轉向寬鬆政策。」