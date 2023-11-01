海外需求釋復甦跡象 南韓10月出口去年底來首見成長

南韓周三 (1 日) 公布，10 月出口自去年底以來首度成長，這對南韓經濟前景來說為一大喜訊，也展現全球需求的復甦跡象

南韓產業通商資源部公布 10 月出口年增 5.1%，進口則下滑 9.7%，貿易盈餘為 16 億美元。出口狀況改善將激勵決策官員的信心，若海外與國內需求維持成長，則明年有望表現得更好。

SK 證券經濟學家 An Young-jin 表示：「目前我們看到的許多經濟動能，都來自庫存去化。」他暗示未來產量有望增加，且進一步帶動成長。不過，國內消費者需求必須持續改善，而且因利率居高不下，目前看來還存在不確定性。

南韓出口復甦多半是由該國為高科技產品開發市場的能力所帶動，部分半導體價格反彈，也提高對出口動能持續加速成長的期望。

三星電子 (Samsung Eletronics) 日前公布財報優於預期，並調升展望，對晶片業來說為一大積極訊號。全球半導體產業協會 (SEMI) 也表示，全球矽晶圓出貨量有望在明年恢復成長。

包含機械、面板和成品油在內，南韓所製造的產品應用範圍相當廣泛。穆迪 (Moody’s Analytics) 南韓首席經濟學家 Dave Chia 表示，南韓出口成長可望由汽車、機械和半導體所帶動，使該國經濟如決策官員所預期，在今年實現 1.4% 的成長目標。

不過，雖然出口成長反映海外需求有所改善，目前全球經濟前景未見明朗，各國央行仍可能在未來一段時間內繼續收緊貨幣政策，以對抗通膨。