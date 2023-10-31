輝瑞、超微、伊頓、安進等個股今晚發布Q3季報! FOMC會議今晚登場!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 24 分)

■道瓊指數：上漲 34，漲幅 0.10% 至 33051。

■那斯達克 100 指數：下跌 -44.75，跌幅 -0.31% 至 14371.75。

■標普 500 指數：下跌 -4.75，跌幅 -0.11% 至 4181.00。

【今日總經數據】BOJ 今日上午公布利率決策會議，將基準利率維持在 - 0.1%，但允許 10 年期債券殖利率升至 1% 以上，日本央行行長上田一夫表示，YCC 政策具有更大的彈性將有助於抑制未來金融市場的副作用。

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今日發布季報的標普 500 成分股如下：輝瑞、超微、伊頓、安進 (完整清單請見此)。

二、美股盤前關注重點

1. 博通與 VMWare 推遲併購交易，靜待中國批准：博通 (AVGO.US) 與 VMWare 原定於週一完成 690 億美元的併購，目前也推遲這項併購。受近來美國新定多項條款限定晶片銷往中國政策影響，中國監管機關也表示正在考慮推遲這項於去年 5 月首次宣布的交易，此筆合併協議設定最終期限為 11 月 26 日。

2. 通用汽車與 UAW 達成臨時協議，結束罷工：通用汽車 (GM.US) 與美國汽車工人聯合會 (UAW) 昨日證實雙方已達成臨時協議，已結束罷工。目前底特律三大汽車廠通用、福特和斯泰蘭蒂斯皆已達成臨時協議。此協議尚需各汽車製造商工會成員批准，才能結束自上個月開始的罷工，暫定協議均要求在四年內加薪約 25%，並大幅改善退休金和罷工工廠關閉的權利。

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3. BP 季報不如預期，盤前下跌：BP(BP.US) 今日稍早發布 Q3 季報，調整後稅後淨利為 32.9 億美元，遠低於去年同期的 81.5 億美元，高於上季度的 25.9 億美元，也低於市場預期的 40.5 億美元。另表示將維持每季股票回購 15 億美元。BP 受季報不如預期影響，盤前大跌 4.67% (台灣時間 10/31 4:15 p.m.)。

4. 麥當勞 Q3 季報優於預期，上漲 1.72%：麥當勞 (MCD.US) 昨日盤前發布 Q3 季報，季度營收達 66.9 億美元，高於市場預期的 65.6 億美元，YOY 增長 14%。EPS 達 3.17 美元，高於市場預期的 3 美元，YOY 增長 17%。

季報細項：全球銷售額增長 8%，反映所有細分市場銷售強勁。其中美國市場增長 8.1%，國際營運市場部門增長 8.3%，國際開發授權市場增長 10.5%。綜合收入成長 14%；全系統銷售額成長 11%；合併營收成長 16%；另外麥當勞昨日宣布季度現金股息增加 10% 至每股 1.67 美元；麥當勞昨日受季報優於預期影響，昨日上漲 1.72% 至 260.15 美元。