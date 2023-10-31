日元兌歐元跌至15年低點 日銀決策令投資人失望

日元兌歐元周二 (31 日) 匯率跌至 15 年新低，此前日本銀行 (日本央行、BOJ) 未能達到市場預期鬆綁對殖利率曲線控制 (YCC) 政策，同時日元兌美元匯率也延續跌勢。另外，歐元區最新數據顯示經濟成長和通膨雙雙走低。

市場認為，日銀的這一轉變讓交易員感到失望，他們押注日銀將採取更果斷的行動，取消對殖利率曲線的控制。更高的殖利率可能會鼓勵日本投資人將資金匯回國內，這將對從日本公債到股市的所有資產產生連鎖影響。

SPI 資產管理公司 (SPI Asset Management) 管理合夥人 Stephen Innes 表示：「日銀顯然遠沒有達到預期水準。目前看來，該行不太可能容忍長期利率大幅上升。」

日銀周二表示，10 年期公債殖利率目標水準仍維持在 0%，但原本的 1% 上限將改為「參考」，避免嚴格的限制可能會帶來巨大的副作用，同時還取消透過無限量夠債來捍衛這一水準的承諾。

這將日本 10 年期主權債券殖利率推高至 0.95%，為 10 年來的最高水準，日本股市在日元貶值的支撐下收盤走高。日本 10 年期隔夜指數掉期 (OIS) 顯示利率即將走高，不過日銀仍是最後一個堅持負利率的主要全球央行。

新加坡銀行 (Bank of Singapore Ltd.) 外匯策略師 Moh Siong Sim 表示：「日銀仍在向政策正常化緩慢邁進，但就 YCC 調整而言，這一步還不足以讓人猜測會有更大膽的改變。目前焦點又回到了干預匯市的觀察上。」

分析指出，日銀在 YCC 政策上面臨一個難題，採取行動或不採取行動都要付出代價。決策者在做出決定之前，預料會一直留意殖利率走勢。市場觀點傾向替 YCC 政策調整做準備。日經指數表明，決策者可能會考慮允許 10 年期公債殖利率暫時升至 1% 以上。

加拿大皇家銀行 BlueBay 資產管理公司認為，10 年期公殖利率攀升至 1.1% 將引發央行更大規模的債券購買，此舉可能受到美國公殖利率進一步上升的推動。

BlueBay 投資長 Mark Dowding 受訪時表示，倘若日銀被迫出手干預購買更多債券，實際上是在接近更溫和的貨幣政策。不過這將損及日元，可能看到美元兌日元匯率逼近 1 美元兌 160 日元的情形，投資人基本認為植田和男在決策上犯錯。

在其他市場方面，歐元兌美元升值 0.5%，至 1 歐元兌 1.0665 美元，創下一周高點。歐元有望扭轉連續兩個月的跌勢，10 月份升值 0.8%。

歐元區通脹率從 9 月份的 4.3% 降至 10 月份的 2.9%，降幅超過預期，進一步緩解了歐洲央行 (ECB) 升息的壓力。但分析師表示，歐元區疲弱的國內生產毛額 (GDP) 在第三季小幅下降 0.1%，不會增添央行降息的壓力。

Scope Markets 的首席市場分析師 Joshua Mahony 說：「歐元區第三季的經濟成長率為 - 0.1% 令人沮喪，人們感覺過去一年的緊縮政策已經帶來了 ECB 一直希望看到的軟著陸和通膨減緩環境。」