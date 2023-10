〈財報〉AI策略展現成果 IBM上季財報優預期 維持全年展望不變

IBM(IBM-US) 周三 (25 日) 公布上季財報優於預期,並重申全年財測不變,執行長表示,進軍人工智慧 (AI) 領域的努力已開始展現成果,消息激勵盤後股價走高。

在軟體業務持續穩定成長、諮詢業務溫和擴張、涵蓋大型主機的基礎設施業務表現優於預期下,IBM 重申全年營收和現金流指引不變,預估營收將成長 3% 至 5%,匯率影響估約 1%。自由現金流將達 105 億美元,較去年同期增長超過 10 億美元。

IBM 周三收盤下跌 0.52%,收每股 137.08 美元,盤後股價漲約 1.6%,今年累計跌近 3%。

Q3 財報關鍵數據 v.s. FactSet 預期

營收:148 億美元 (年增 4.6%) v.s. 147.3 億美元

調整後 EPS:2.20 美元 v.s. 2.12 美元

業務表現

軟體部門 (含 AI 平台):63 億美元 (年增 8%)

諮詢部門:50 億美元 (年增 5.6%)

基礎設施部門:33 億美元 (年減 2.4%)

AI 熱潮發酵之下,IBM 積極投入生成式 AI 領域。執行長 Arvind Krishna 告訴《巴隆周刊》(Barron’s),這項策略已開始有所回報,有愈來愈多客戶採用其 Watson X AI 平台。

按業務表現來看,包含 AI 平台在內的軟體部門,上季營收年增 7.8%,達到 63 億美元,大致符合華爾街預期,其中包含交易處理業務帶來的貢獻,但部分也因 Red Hat 業績不佳而遭到抵銷。按固定匯率計算,Red Hat 上季收入成長 8%,較預期低幾個百分點。

Krishna 受訪時表示,軟體收入成長符合他先前的預測,即按固定匯率計算下,成長幅度達到「個位數中段」(mid-single-digits)。不過,公司原先預估 Red Hat 收入成長率將落在 10% 左右,上季表現顯然未達預期。

另外,IBM 上季諮詢部門收入為 50 億美元,年增 5.6%,低於華爾街普遍預測的 8.7%;基礎設施部門收入為 33 億美元,年減 2.4%,但降幅小於華爾街預測的 7.5%,主要受 zSystems 大型主機業務成長 9% 所帶動。

Krishna 坦承諮詢業務的表現不錯,但也沒有到很好,和其他諮詢公司近期業績展現的狀況一致。他也表示,大型主機需求依舊強勁,上季幫助推動交易處理業務成長。

IBM 上季自由現金流達 17 億美元,較去年同期增加近 10 億美元。Krishna 說,第四季只需要較去年同期高出約 3 億美元,即可實現全年 105 億美元的自由現金流目標。「比起過去,我們現在處在更好的狀態。」

談雲端、AI 對 IT 支出影響

Krishna 針對近期的雲端支出趨勢提出看法。微軟 (MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 日前表示,客戶仍在尋找優化雲端支出的方法,他認為這種動態仍在持續,並且在一定程度上解釋了,為什麼當 Google 的雲端業務成長放緩時,微軟的業務卻仍在加速。

Krishna 說:「整體而言,人們全面採用雲端服務抱持謹慎態度。雲端不會消失,但 50% 或 100% 成長的時代已經結束,那些地位穩固的公司將繼續取得勝利,例如微軟和亞馬遜 (AMZN-US)。」

至於 AI 支出對企業整體 IT 預算的影響,Krishna 指出,全年 IT 支出總額約為 4.6 兆美元,其中硬體支出就占了 2.5 兆美元,最後只剩下約 2 兆美元。不過,部分軟體商預測 IT 軟體支出將會翻倍,幫助彌補 AI 應用所帶來的額外成本。

即使 AI 刺激效率提升,將使企業減少銷售和管理支出,Krishna 認為省下的費用仍不足以帶動預期的支出成長。他預測,市場上的 IT 供應商將出現整合,大型供應商的市占率也會變得更大。