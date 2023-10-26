〈財報〉AI策略展現成果 IBM上季財報優預期 維持全年展望不變

IBM(IBM-US) 周三 (25 日) 公布上季財報優於預期，並重申全年財測不變，執行長表示，進軍人工智慧 (AI) 領域的努力已開始展現成果，消息激勵盤後股價走高。

在軟體業務持續穩定成長、諮詢業務溫和擴張、涵蓋大型主機的基礎設施業務表現優於預期下，IBM 重申全年營收和現金流指引不變，預估營收將成長 3% 至 5%，匯率影響估約 1%。自由現金流將達 105 億美元，較去年同期增長超過 10 億美元。

IBM 周三收盤下跌 0.52%，收每股 137.08 美元，盤後股價漲約 1.6%，今年累計跌近 3%。

Q3 財報關鍵數據 v.s. FactSet 預期

營收：148 億美元 (年增 4.6%) v.s. 147.3 億美元

調整後 EPS：2.20 美元 v.s. 2.12 美元

業務表現

軟體部門 (含 AI 平台)：63 億美元 (年增 8%)

諮詢部門：50 億美元 (年增 5.6%)

基礎設施部門：33 億美元 (年減 2.4%)

AI 熱潮發酵之下，IBM 積極投入生成式 AI 領域。執行長 Arvind Krishna 告訴《巴隆周刊》(Barron’s)，這項策略已開始有所回報，有愈來愈多客戶採用其 Watson X AI 平台。

按業務表現來看，包含 AI 平台在內的軟體部門，上季營收年增 7.8%，達到 63 億美元，大致符合華爾街預期，其中包含交易處理業務帶來的貢獻，但部分也因 Red Hat 業績不佳而遭到抵銷。按固定匯率計算，Red Hat 上季收入成長 8%，較預期低幾個百分點。

Krishna 受訪時表示，軟體收入成長符合他先前的預測，即按固定匯率計算下，成長幅度達到「個位數中段」(mid-single-digits)。不過，公司原先預估 Red Hat 收入成長率將落在 10% 左右，上季表現顯然未達預期。

另外，IBM 上季諮詢部門收入為 50 億美元，年增 5.6%，低於華爾街普遍預測的 8.7%；基礎設施部門收入為 33 億美元，年減 2.4%，但降幅小於華爾街預測的 7.5%，主要受 zSystems 大型主機業務成長 9% 所帶動。

Krishna 坦承諮詢業務的表現不錯，但也沒有到很好，和其他諮詢公司近期業績展現的狀況一致。他也表示，大型主機需求依舊強勁，上季幫助推動交易處理業務成長。

IBM 上季自由現金流達 17 億美元，較去年同期增加近 10 億美元。Krishna 說，第四季只需要較去年同期高出約 3 億美元，即可實現全年 105 億美元的自由現金流目標。「比起過去，我們現在處在更好的狀態。」

談雲端、AI 對 IT 支出影響

Krishna 針對近期的雲端支出趨勢提出看法。微軟 (MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 日前表示，客戶仍在尋找優化雲端支出的方法，他認為這種動態仍在持續，並且在一定程度上解釋了，為什麼當 Google 的雲端業務成長放緩時，微軟的業務卻仍在加速。

Krishna 說：「整體而言，人們全面採用雲端服務抱持謹慎態度。雲端不會消失，但 50% 或 100% 成長的時代已經結束，那些地位穩固的公司將繼續取得勝利，例如微軟和亞馬遜 (AMZN-US)。」

至於 AI 支出對企業整體 IT 預算的影響，Krishna 指出，全年 IT 支出總額約為 4.6 兆美元，其中硬體支出就占了 2.5 兆美元，最後只剩下約 2 兆美元。不過，部分軟體商預測 IT 軟體支出將會翻倍，幫助彌補 AI 應用所帶來的額外成本。

即使 AI 刺激效率提升，將使企業減少銷售和管理支出，Krishna 認為省下的費用仍不足以帶動預期的支出成長。他預測，市場上的 IT 供應商將出現整合，大型供應商的市占率也會變得更大。